Antalya’da uyuşturucu satıcılığı ve tarihi eser kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

Antalya Side’deki evinde uyuşturucunun yanı sıra 17 adet sikke, bin 400 yıllık tarihi obje ve dedektör ele geçirilen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.Y.’nin evinde ele geçirilen 17 adet sikke ve bin 400 yıllık tarihi objenin uzmanlar tarafından yapılan incelemelerinde tamamının orijinal olduğu belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Side’de B.Y.’ye ait evde yapılan aramada 650 gram Esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 13 kök kenevir bitkisi, 17 adet sikke ve 1400 yıllık tarihi obje, 1 adet av tüfeği, 2 adet kaya kırıcı kartuş ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Yapılan aramanın ardından cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan B.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim gönderildi. Diğer taraftan, uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde; 4 adet Helenistik döneme ait bronz sikke MÖ. 300 yılları 2 bin 300 yıllık, 1 adet Roma dönemine ait bronz sikke MS. 30 yılları 2 bin yıllık, 7 adet dönemi bilinmeyen bronz sikke, 1 adet ağırlık sikke Roma ya da Bizans dönemine ait, 4 adet obje mimaride kullanılan dönemi bilinmeyen, 1 adet obje bronz dönemi bilinmeyen tarihi eserlerin tamamının orijinal olduğu belirlendi.

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