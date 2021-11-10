Antalya’da hareket halinde dumanların çıktığı otomobil alevlere teslim oldu Kimsenin yaralanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi

Antalya’da hareket halinde dumanların çıktığı bir araç, alevler içerisinde kalarak adeta küle döndü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kepez İlçesi Baraj Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu sürücüye haber verdi. Aracını yolun sağına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Dumanlar çıkan araç bir anda alevlere teslim oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici ile çekildi. Yangının neden çıktığı hazırlanan rapor sonrasında netlik kazanacak.

Öte yandan aracın alevler içerisinde kalarak yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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