Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs, virajı alamayarak önce kaldırımdaki ağaca çarptı, ardından yolun ortasına devrildi. Kazada minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza Manavgat Büyük Şelale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halindeki Sinan Beyazçiçek’in kullandığı 27 ST 246 plakalı minibüs, Hafız Hoca Mezarlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki ağaca çarptı, ardından yola devrildi. Devrilen minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan minibüs sürücüsü Sinan Beyazçiçek ve minibüste yolcu olarak bulunan Hakan Kıraç hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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