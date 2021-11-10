Antalya, dört bir yanında ‘Ata’sını andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, dört bir yanında ‘Ata’sını andı

İHA

Antalya, dört bir yanında ‘Ata’sını andı

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Antalya’nın birçok ilçesinde de Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. Yılı anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Anma törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve belediye çalışanları katıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saat 09.05’te siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren seslerinin duyulmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi önünden geçen araç sürücüleri de araçlarından inerek, saygı duruşuna eşlik etti. İki dakika boyunca trafik akışı durdu. Yoldan yürüyen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Daha sonra ise İstiklal Marşı okunmasıyla birlikte anma töreni sona erdi.

“Kepez Ata’sını saygıyla andı”
Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’ncü yılında saygı ve minnetle andı. Kepez Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’ne Başkan Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Büyük Önder Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyesi Zabıta ekiplerinin araçlarının sirenlerinin çalmasıyla başlayan anma töreninde bayraklar yarıya indirildi. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Vefatının üzerinden geçen 83 yıla rağmen bugün halan şanlı bayrağımızın gölgesinde hep bir ağızdan bağımsızlık destanımız olan İstiklal Marşımız büyük bir gururla söylenebiliyor ve ezanlarımız okunabiliyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz” dedi.

“Zeybek oynandı”
Kumluca ilçesinde anma töreni, çelenk koyma ile başladı. Çelenk koyma etkinliğinin ardından 09.05’te saygı duruşu ve istiklal okundu. Kumluca’daki Atatürk’ü anma programı Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde devam etti. Salondaki etkinlikte saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından Atatürk İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Özdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken program zeybek oyunu gösterileriyle sona erdi.

“Atatürk’ün hayatını anlatan sinevizyon”
Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Atatürk’ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanındaki tören sonrası, Kemer Belediyesi Kültür Salonunda Kemer Anadolu Lisesi tarafından Atatürk’ü anma programı düzenlendi. Program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programda Atatürk’ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ve öğrencilerin hazırladığı Atatürk konulu oratoryo sunuldu. Tören, Atatürk konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

“İyi ki vardı, iyi ki yol göstericimizdi”
Konyaaltı’nda vatandaşlar çalan siren sesleriyle sessizliğe büründü. Konyaaltı Belediyesi önünde de tören düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in aralarında bulunduğu belediye personeli, Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Başkan Esen, Ulu Önderi, değişmez Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83’üncü yıl dönümünde anmak üzere toplandıklarını söyledi. Esen, “İyi ki vardı, iyi ki yol göstericimizdi” dedi.

“Anıta çelenk sunuldu”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta olduğu gibi Döşemealtı’nda da büyük minnet, saygı ve özlemle anıldı. Döşemealtı’nda anma töreninin adresi Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtı oldu. Belediye Başkanı Turgay Genç, Siyasi parti temsilcileri, partililer ve vatandaşlar saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunup istiklal marşını okudu. Anma töreni Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla sona erdi.

“Hayatı aktarıldı”
10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Anma programlarına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, oda başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan etkinlikler, saat 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan etkinlikler, Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti. Saat 10.00’da başlayan etkinlikler kapsamında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı katılımcılara aktarıldı.

"Finike'de hayat Saat 9'u 5 geçe bir dakikalığına durdu"
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Finike Atatürk Parkında çelenk sunma töreni ve Cumhuriyet MTAL Şehit Turgut Burkay Korkmaz Konferans Salonundaki Anma töreniyle anıldı. Kaymakam Zafer Sağ ve protokol üyeleri çelenklerini Atatürk anıtına bıraktı. Atatürk'ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından heyet Cumhuriyet MTAL Şehit Turgut Burkay Korkmaz Konferans Salonundaki Anma törenine katıldı, buradaki program şiirlerin okunması, solo şarkılar, oratoryo, slayt gösterisi ve sarı zeybek gösterisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı
ATSO ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi Fikir Yarışması’ sonuçlandı
YEREL HABERLER ATSO ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi Fikir ...
Antalya'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
Saygı duruşunda yerinden bir an olsun kıpırdamayan köpek, görenleri duygulandırdı 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen vatandaşlara, bir sokak köpeği de eşlik etti
YEREL HABERLER Saygı duruşunda yerinden bir an olsun kıpırdamayan ...
Antalya’da hareket halinde dumanların çıktığı otomobil alevlere teslim oldu Kimsenin yaralanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya’da hareket halinde dumanların çıktığı ...
Antalya’da uyuşturucu satıcılığı ve tarihi eser kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu satıcılığı ve tarihi eser ...
Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı
YEREL HABERLER Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını ...
Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımından 3 maçta 3 galibiyet
YEREL HABERLER Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımından 3 maçta 3 ...
Antalya’da Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ sergilenmeye başlandı Sergide ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası da sergilendi
YEREL HABERLER Antalya’da Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 ...
Hayvanat Bahçesi’ne ‘Koku Bahçesi’ kuruldu
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi’ne ‘Koku Bahçesi’ kuruldu
Antalya’da havadan ve karadan müdahale edilen yangında çilek seraları zarar gördü Çiftçilere korku dolu anlar yaşatan yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü Yangına su dolu kovayla müdahalede bulunan genç: “Bir anda evimizin üstünü dumanlar kapladı, gökyüzünü göremiyordum”
YEREL HABERLER Antalya’da havadan ve karadan müdahale edilen ...
95 yıllık Nutuk ve savaş haritaları Kepez'de sergilendi
YEREL HABERLER 95 yıllık Nutuk ve savaş haritaları Kepez'de ...
Büyükşehir, Engelsiz Hizmet Komisyonu, pandemi sonrası ilk kez toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehir, Engelsiz Hizmet Komisyonu, pandemi ...
Yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı Eren'in cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı ...
Antalya’da 09.05’de hayat durdu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Antalya’da 09.05’de hayat durdu Mustafa Kemal ...
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi Küçük Eren okul çıkışında halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti Yaya geçidinden geçerken otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuktan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını ...
Anfaş ve OSMED arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Anfaş ve OSMED arasında işbirliği protokolü
Muratpaşa’da ‘Ata’ Atatürk Kent Meydanı’nda anıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da ‘Ata’ Atatürk Kent Meydanı’nda anıldı
Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını
YEREL HABERLER Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını
Lösemiyle savaşan Ukraynalı kız, yaptığı resimlerle sergi açtı
YEREL HABERLER Lösemiyle savaşan Ukraynalı kız, yaptığı resimlerle ...
Alman Noel Baba, 22'nci kez Demre'de
YEREL HABERLER Alman Noel Baba, 22'nci kez Demre'de
Konyaaltı sahilinde saygı duruşu
YEREL HABERLER Konyaaltı sahilinde saygı duruşu
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.