Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametinde 1 kilo 120 gram skunk maddesi ile hassas terazi ele geçirilen U.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM ve Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerince Gündoğdu Turizm Bölgesinde U.Y. ve D.V.’nin çalıştığı iş yerinin üst katında kaldıkları ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 120 gram skunk maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 196 dolar ile 320 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak U.Y. jandarma tarafından gözaltına alınırken V. D. hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden işlem yapılarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan U.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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