Manavgat'ta yangınzede vatandaşlara soba desteği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Bir Destek Bir Yuva' projesi kapsamında bir holdingin temin ettiği sobalar yangında zarar gören vatandaşlara dağıtıldı. Atatürk Kültür Merkezi önünde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen soba dağıtım törenine katılan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Manavgat Belediyesi Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında zarar gören vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı tarafından yürütülen “Bir Destek Bir Yuva” projesi kapsamında bir holdingin temin ettiği kışlık sobalar, yangınzede vatandaşlara Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de katıldığı törenle teslim edildi.

Manavgat Belediyesi’nin çözüm ortaklığı ile bir süredir devam eden projeyle 200 yangınzede aile, kış öncesinde kuzine sobalarına kavuştu.

Atatürk Kültür Merkezi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen soba dağıtımı son derece düzenli bir şekilde sıra numarası verilerek gerçekleştirildi. Bölge esnaflarından satın alınan 200 adet soba, Atatürk Kültür Merkezi’nde yangınzede vatandaşlara hızlı bir şekilde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in eliyle teslim edildi.

Yangın geçirmiş mahallelerdeki eksikleri kendi imkanlarıyla gidermeye devam ettiklerini belirten Başkan Şükrü Sözen, “Kış yaklaşırken halkımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Yangın nedeniyle insanlarımız öncelikli ihtiyaçlardan olan soba gibi ev eşyalarını da kaybetti. Halkımızın kışa sıcak bir şekilde girip üşümemeleri en büyük isteğimiz. Kış soğukları iyiden iyiye hissettirdi. Bu gün vatandaşlarımıza kuzine sobalarını teslim ettik. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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