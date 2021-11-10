Uluslararası Sanat Sergisi 12 Kasım’da sanatseverlerle buluşuyor

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen “6. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi” 12 Kasım Cuma saat 14.00’te Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

“Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla başlatılan ve bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Sanat Sergisi, 12 Kasım Cuma günü saat 14.00’da yapılacak açılış seremonisinin ardından, vatandaşların beğenisine sunulacak. 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde Kültür Merkezi Sergi Salonunda açık kalacak sergiye, farklı ülkelerden 20 amatör ve profesyonel sanatçı katılıyor.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından ilk kez 1 Kasım 2013 tarihinde düzenlenerek, sanata farklı bir bakış açısı getiren Alanya Uluslararası Sanat Sergisi, resim, fotoğraf, el sanatları, hat ve heykel gibi pek çok sanat dallarını icra eden amatör ve profesyonel ruhu bir araya getiriyor. 12 Kasım’da başlayarak 3 gün açık kalacak 6. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi’nde farklı sanat dallarını icra eden sanatçılar aynı salonda eserlerini sergileyecek. Her sanatçının 5 eserle katılabildiği sergide dini ve milleti ne olursa olsun “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” mesajı vurgulanıyor.

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