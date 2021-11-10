Türkiye U19 - San Marino U19: 3-1

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Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA) Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9'uncu Grup'taki ilk maçında San Marino´yu 3-1 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada Türkiye U19 Milli Takımı'nın gollerini 39 ve 84'üncü dakikalarda Abdullah Şahindere, 52'nci dakikada Metehan Altuntaş attı. San Marino´nun tek golünü ise 21'nci dakikada Mattia Cola kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta Romanya, 43'üncü dakikada Stefan Bodisteanu´nun attığı golle Letonya´yı 1-0 mağlup etti.

U19 Milli Takımı, gruptaki diğer karşılaşmalarını 13 Kasım Cumartesi günü Letonya, 16 Kasım Salı günü ise Romanya ile oynayacak.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-11-10 21:39:08



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