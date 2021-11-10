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Kılıçdaroğlu: Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım

DHA

Kılıçdaroğlu: Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da katıldığı 'Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor' etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Bir politikacının alkışa ihtiyacı yok aslında, biz sanatçı değiliz. Politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Benim hatamı ben görmeyebilirim ama siz görebilirsiniz. Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor' etkinliğine katılan ve kısa bir konuşma yapması beklenen Kılıçdaroğlu, kısa bir konuşma değil, gençlerden gelen tüm soruları cevaplamak istediğini söyledi.
'KEMAL AĞABEY Mİ KEMAL AMCA MI DİYELİM?
Programı sunan sosyal medya fenomenleri Görkem Durmaz, Murat Sakoğlu ve Asena Kızılarslan´ın kendisine 'Kemal Ağabey' veya 'Kemal Amca' olarak hitap etmek istediklerini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, kendisine 'Kemal Amca' olarak hitap edilmesini istedi.
Siyasi bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece ülkenin siyasi bağımsızlığını koruyamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu iki gerçeği hepimiz bilmeliyiz. Biz 83 yıl önce Büyük Atatürk´ü sonsuzluğa uğurladık ama o bizim yüreğimizde, kalbimizde yaşıyor. Bize bir hedef gösterdi. Hedefin adı ne? 'Çağdaş uygarlığı aşmak.' Dolayısıyla hep beraber benim kuşağım bunun mücadelesini verdi. Sizler de bunun mücadelesini vereceksiniz. Sizden sonraki kuşaklar da bu mücadeleyi verecekler" dedi.
'OYUNUZA İHTİYACIMIZ VAR'
Eğitimin öznesinin soru sormak, sorgulamak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her organize sanayi bölgesinde teknoloji liseleri kuracağız. En az altı yıl olacak. Her öğrenci, branşında üçüncü sınıftan itibaren sanayide kendi alanı ile ilgili stajını yapacak. Mezun olduktan sonra arzu ediyorsa stajını yaptığı fabrikada çalışabilir. Üniversiteye gitmek istiyorsa kendi bölümüne artı puanla gitmiş olacak. Teknoloji liseleri cazip hale gelecek. Üniversiteyi kazanamazsa işi hazır olacak. Ara eleman sıkıntısı büyük ölçüde bitmiş olacak. Bu yapılabilir, yapılması için sizin oyunuza ihtiyacımız var" diye konuştu.
'SOSYAL MEDYAYI HANGİ GEREKÇEYLE KAPATACAKSIN?'
Sosyal medyanın kapatılması iddiaları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, farklı düşüncelerden çekinilmemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sosyal medyayı niye kapatacaksın, hangi gerekçeyle kapatacaksın. Kişiler orada düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyor, eleştiriler yapabiliyorlar. Siyaset kurumunu yeri geldiğinde yanlışları varsa yerden yere vuruyorlar. Bir politikacının alkışa ihtiyacı yok aslında, biz sanatçı değiliz. Politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Benim hatamı ben görmeyebilirim ama siz görebilirsiniz. Politikacılar eleştiriden korkmaması lazım tam tersine sağlıklı ve tutarlı eleştirileri dinleyip kendilerine bir yol çizmek zorundadır. Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım" dedi.
'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aranız nasıl, küs müsünüz' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Onun sinirlerini bozacağım. Hiç merak etmeyin, sizler gerçekten önümüzdeki seçimlerde tarih yazacaksanız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun Antalya'daki programı yarın gün boyu devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez Semih ERSÖZLER
2021-11-10 23:54:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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