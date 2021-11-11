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Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)


KILIÇDAROĞLU'DAN BÖCEK'E NAZAR BONCUĞU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle 3, 5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Kasım 2020 günü taburcu oluşunun yıl dönümünde Başkan Böcek'e nazar boncuğu taktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Böcek'i ziyaret programına CHP Antalya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Ziyaret için CHP Genel Başkanı'na teşekkür eden Muhittin Böcek, "9 Kasım'da yoğun bakımdan çıkmıştım, birinci yaş günüm gibi oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum, iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldunuz, ailemiz adına da Antalyalılar adına da teşekkür ediyorum. Zatıalinizin Antalya'dan beklentiniz, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti almaları yönündeydi. Biz de bütün ekip arkadaşlarımızla hep birlikte Antalyamız için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bundan sonra da 913 mahallemizde ve Antalya'mızın her alanında tarım, turizm, ticaret, sanayi çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.
'ANTALYALILAR SİZİ BEKLİYORDU'
Başkan Böcek hastaneye yattığında sadece Antalyalılar değil, bütün Türkiye'de sevenlerinin, 'bir an önce sağlığına kavuşsun, görevinin başına dönsün' diye dua ettiğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Çünkü Antalyalılar sizi bekliyordu. Sağlığınıza kavuştunuz çok şükür, Antalya'ya başarılı hizmet veriyorsunuz, biz de bundan çok memnunuz. Özellikle genel başkan olarak çok mutluyum. Belediye başkanlarımız özellikle büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla toplanıyor, hem uygulama birliğini sağlamak hem verilen hizmetin kalitesini artırmak açısından güzel hizmetler yapıyorsunuz. Halka sunuyorsunuz. Antalyalılar da memnun. Tabii Antalya'nın bir özelliği daha var. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği, önemli bir turizm, tarım ve tarihi eserlerin olduğu bir merkez. Dolayısıyla böyle bir şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yapmak güzel bir şey. Verilen her hizmetin karşılığını alıyorsunuz. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da büyük bir uyum içinde ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesinde sizin öncülük yapmanız son derece önemli."
Ziyaret sonunda Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu'na Antalya'ya özgü yörük kıyafetlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-11 10:56:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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