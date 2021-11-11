Pazarda sopalı bıçaklı kavga kamerada



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yol kenarına kurulan semt pazarında iki grup kavga etti. Taş ve sopaların kullanldığı kavgada, bir kişinin tartıştığı genci bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına kurulan Çarşamba Pazarı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı gören esnaf, yola koyduğu mallarını toplama telaşına düştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı, yoldan buldukları taşları fırlattı. Gri kapüşonlu bir kişinin sırtı dönük genci bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çekenin yanındaki kişinin, "Bak, bak. Adamın kafasına odunu nasıl vurdu" sözleri dikkat çekti.

Kavga tarafların bölgeden uzaklaşmasıyla son bulurken, sırtından yaralan genç hastaneye kaldırıldı. Kavga görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-11-11 11:25:41



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