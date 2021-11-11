Altında 2 bin yıllık tarih yatan otel 17 sene önce restorasyona giren otelin altından Antalya’nın tarihi çıktı 5 ayrı döneme ait 287 adet eserin bulunduğu otel, 17 yıl süren çalışmalar sonucu ziyaretçilerine kapılarını açtı

Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bulunan otelin altından 2 bin yıllık tarih çıktı.

17 sene önce restorasyona giren ve otel olarak kullanılan 5 Osmanlı konağının altında Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait 287 adet eser bulundu. Otel 17 yıl süren çalışmalar sonucu ziyaretçilerine kapılarını açarken, eserler arasında en dikkat çekeni ise tarihi 3 Kapılar’ın devam yolunun otelin altından geçmesi oldu.

Otelin altında 5 farklı medeniyet olduğunu dile getiren Ruin Adalia Otel Müdürü Bahtiyar Aydın, “17 senedir devam eden proje sonunda bitti ve kapılarımızı açtık. Bu projenin fikri Suna Kıraç’tan çıktı. Ülke tanıtımında Antalya’ya gelen özellikle yabancı konuklara ülkemizi, Antalya'mızı tanıtalım fikrinden yola çıkıldı. 2003 yılında başlayan proje, 2019 sonunda bitti. Otelde bulunan 5 Osmanlı konağının hepsi tescilli evlerdir. Bunların özgün planlarına uygun yapılma mantığından çıkılarak projeye ilk başlanıldığında tarihi eserler çıktı. Bunun üzerine Anıtlar Kurulu, Kültür Varlıklarını Koruma devreye girdiği için Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kontrolünde 17 süren bir kazı çalışması bitip, otel ana blokları ile birleştirildi. Burada toplam 5 farklı medeniyet var. Antalya’nın kuruluşu Bergama Kralı 2. Attolos milattan önce 13O, akabinde Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak devam etmektedir” dedi.



“Medeniyetler üst üste gelmiş”

Medeniyetlerin üst üste inşa edildiğine ve bunun da otelde yer alan müzede gözle görülebildiğine değinen Aydın, “Burada takı eserleri, 82’nin üzerinde Kral Attolos’a da ait olmak üzere sikkeler, kemik objeler, seramikler, bardaklar çıktı. Bu eserlerin çoğunu Antalya Arkeoloji Müzesi sergilenmek üzere aldı. Bize envarter kayıtlı toplam 287 adet eser var. Bir kısmı arkeolojik kazı alanında, bir kısmı da otelin bahçesinde sergilenmektedir. Otelin ana giriş kapısından 3 buçuk metre aşağıda Bergama Krallığı, hala teker izleri bulunan 3 Kapılar'ın devam yolu otelin alt bloğundan geçmektedir. O dönemde yine kanalizasyon ve içme suyu sistemini çözüp, kendilerince hala günümüzde de kullanılan acil müdahale kapaklarını 2 bin yıl öncesinde Romalılar, kullanmaya başlamış. Katman katman üzerine mozaikler ve sıkıştırılmış toprak bulunuyor. Medeniyetler üst üste gelmiş” diye konuştu.



“2 bin yıllık tarih”

Otelin bahçesinde bulunan cam alanlardan aşağı doğru bakıldığında müzenin görülebildiğine dikkat çeken Aydın, “Burayı gezmek isteyenler bizimle irtibata geçmeli. Buraya tek başına inilmiyor. Buranın hikayesini anlatmak üzere bir arkadaşımız eşlik ediyor. Buradaki yaptığı turlardan sonra bahçe alanında da oturup çay, kahve içebiliyor. Antalya’nın kuruluşundan günümüze kadar gelen bu arkeolojik kazı alanını herkes görebilir. Bahçe alanındaki camlardan aşağıya bakıldığında ise 2 bin yıllık tarih gözüküyor” şeklinde konuştu.

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