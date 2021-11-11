Konyaaltı’nda ‘Ata’ sevdiği şarkılarla anıldı

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlanışının 83’üncü yıl dönümünde sevdiği şarkılar ve zeybek gösterisi ile andı.

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümünde Nazım Hikmet Fuar ve Kültür Merkezi’nde sevdiği şarkılar ve zeybek gösterisi ile andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun zeybek gösterisi ile devam etti. Programa yoğun ilgi gösteren Konyaaltı sakinleri, zeybek gösterisi finalinde oluşturulan Atatürk silüeti görseli ile duygu dolu anlar yaşadı.



“Hep bir ağızdan”

Programın ikinci bölümünde Türk Halk Müziği sanatçısı Nida Ateş, Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Yer yer duygusal ve coşkulu anların yaşandığı konser, salonu dolduran misafirlerin büyük beğenisini topladı. Sanatçı Nida Ateş, Oda Orkestrası’na büyük övgüde bulundu. Ateş, “Beraber sahne aldığımız Oda Orkestrası çok iyi bir proje olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim” diye konuştu.



“Atatürk’ü anlamak önemli”

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, gecenin finalinde yaptığı konuşmada, Atatürk’ü anmanın yanı sıra anlamanın çok daha önemli olduğuna vurgu yaptı. Bostan, “Atatürk’ü anlamamız lazım. Ben, bu dönemde daha çok anladığımızı, daha çok anlayarak yürüdüğümüzü düşünüyorum. Dolayısıyla, kendisini 83’üncü yılında saygıyla özlemle anıyor ve eşsiz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

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