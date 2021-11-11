Kamyonetle ezip, yaktığı motosikletin zararını karşılayacak



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, hurda kağıt toplayan Suriye uyruklu Hüseyin İhmadi'yi (19) dövüp, motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yaktığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali R., duruşmada suçunu kabul edip, zararı karşılayacağını söyledi.

Olay, 21 Mart günü saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli Hüseyin İhmadi, hurda kağıt topladığı motosikletiyle bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada iddiaya göre Ömer F. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı kamyonet, motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer F., Ali R. ve Haktan F.Ç. ile İhmadi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, Hüseyin İhmadi yumruk, taş ve sopayla darbedildi. Hüseyin İhmadi başına aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Grup gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı. Çevredekilerin tepkisi üzerine 3 kişi kaçtı. İhmadi, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin üzerinden kamyonetle geçilip yakılması ve Hüseyin İhmadi´nin dövülmesi yer aldı.

Olayın ardından kimlikleri tespit edilen Ömer F., Ali R. ve Haktan F.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ali R. suçlamaları kabul ederken, diğer şüpheliler ise olayın sadece tanığı olduklarını söyledi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Ali R., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

'ZARARI VARSA GİDERMEK İSTİYORUM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık sıfatıyla yer alan Ali R. suçlamaları kabul ederken, Ömer F. ve Haktan F.Ç. ise tanık olarak kayıtlara geçti.

10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına şikayetçi Hüseyin İhmadi, sanık Ali R. ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, olay tarihinde iki arkadaşı ile birlikte alkollü olduklarını belirterek, "Üzerime atılı suçları gerçekleştirdim. Doğrudur. Ben karşı tarafın bir zararı varsa gidermek istiyorum" dedi.

Hüseyin İhmadi ise Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini ifade ederek, "Geçimimi kağıt toplayıcı olarak sağlıyorum. Olay günü yolda giderken 3 kişi önce bana seslendi, ardından saldırdılar. Motosikletimi yaktılar. 7 bin lira zararım vardır. Zararım karşılanırsa şikayetçi olmayacağım" dedi.

Mahkeme hakimi, zararın karşılanması için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-11-11 12:33:08



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