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Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (3)

DHA

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (3)


ESNAFTAN KILIÇDAROĞLU'NA TALEPLER 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türkiye genelinde halk otobüsçüleri esnaf odalarının temsilcileri ve halk otobüsü esnafıyla bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir dahil Türkiye'nin birçok ilinden toplantıya katılan halk otobüsü esnaf odalarının temsilcileri, sorunlarını ve taleplerini açıkladı. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Aslan, halk otobüsü esnafının Covid-19 sürecinde ciddi yolcu kaybı yaşadığına dikkat çekti. Aslan, Antalya'da Covid-19 öncesi 380 bin olan yolcu sayısının Covid-19 sonrası 230 bine düştüğünü, günlük ciro 51 bin TL iken, 31 bin TL yapılabildiğini söyledi. Aslan, Kılıçaroğlu'dan iktidar oldukları takdirde 'Esnaf Bakanlığı' kurulmasını, ücretsiz seyahat kapsamındakiler kişiler için ödenen 1000 TL'nin biniş başına ücret ödenmesini, toplu taşıma yönetmeliği çıkarılmasını ve iller arasındaki farklı uygulamaların kaldırılmasını, bu işi meslek haline getirenlere tahdit hakkının verilmesini, sıfır otobüs alımında KDV ve ÖTV muafiyeti, KOSGEB üzerinden kredi ve hibe destekleri talep etti.
Aslan, CHP'li belediyelerden ise İstanbul'daki kilometre esaslı modelin Antalya ve diğer illerde de uygulanmasını istedi.   
Toplantıda Türkiye'nin diğer illerinin esnaf temsilcilerini de dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 22 bin özel halk otobüsü, 28 bin 650 halk otobüsü esnafı olduğunu belirterek, "Aslında sizinle isim kardeşliğimiz de var, siz halk otobüsü, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halk otobüsünü çalıştırmak kadar güzel bir şey yoktur. Halk için çalışıyorsunuz. Çok değerli bir hizmet bu" dedi. 
'SÖYLEDİKLERİNİZİN HEPSİ O KANUN TEKLİFİNDE OLACAK' 
Ücretsiz taşımada biniş başına ödeme, 'Esnaf Bakanlığı', müktesep haklar, hak edişlerin zamanında ödenmesi gibi sorunların çözümü için söz veren Kılıçdaroğlu, "Bu düzeni sizlerin takdiriyle Allah'ın izniyle değiştireceğiz, hiç endişe etmeyin. Biz bir kanun teklifi hazırlayacağız. Bu söylediklerinizin hepsi o kanun teklifinde yer alacak. Hazırladıktan sonra başkanlarımıza göndereceğiz, içinde eksik, hata olabilir. Bu işi yapan arkadaşlar olarak sizler gelin bu kanun teklifine bakın, biz bu teklifi TBMM'ye vereceğiz. Eğer bu bağlamda, benzer çaba içerisinde kanun teklifi gelirse zaten destekleyeceğiz, niye desteklemeyelim?" diye konuştu. 
11 BÜYÜKŞEHİR'E 'İSTANBUL MODELİ'
Otobüsçülere alacakları 1 veya 2 alım otobüsler için KDV alınmayacağı ve İstanbul'da uygulanan kilometre esaslı modelin CHP'li 11 Büyükşehir'de uygulanması için de söz veren Kılıçdaroğlu, toplu taşıma zamlarıyla ilgili konunun da hazırlanacak kanun teklifinde yer alacağını kaydetti. Bunları kamu-özel iş birliği olarak gösteren Kılıçdaroğlu, "Kamu özel iş birliğinde havaalanlarına, şehir hastanelerine, tünellere, yollara dolar bazında garanti veriyorlar. Ya siz dolar bazında değil, garanti Türk lirası bazında verin, siz dolar, avro istemiyorsunuz. Garanti veriyorlarsa ki garanti verilmesi, bu sektörün yaşaması lazım, bütün kentlerde bu insanların taşınması lazım" dedi.
Kanun teklifinin en geç 1 ay içinde hazırlanacağı, bu teklifin hükümete de gönderileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Diyebilirler ki 'Bu muhalefetin hazırladığı kanun teklifi, biz buna oy vermeyeceğiz'. Onu da anlayışla karşılarız, bizim teklife oy vermiyorsa, sen getir kardeşim, hep beraber çıkaralım. Eğer sorunu çözebiliyorsa siyaset kurumu o zaman toplumda saygınlık kazanır. Siyaset kavga alanı değil, sorunları çözme alanı. Siyasette sorunu çözüyorsan başımın üstüne, her türlü destek var. Ama çözmüyorsan, sorun kangren haline geliyorsa, adaletsizlikler oluyorsa kimse kusura bakmasın, o zaman da eleştirme hakkımız var. Sayın başkanlar söylediklerimi hafızanızın bir kenarına yazın lütfen, az kaldı her şey değişecek. Bu Türkiye'ye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz. Az kaldı, sabredin, Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yok. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-11 13:02:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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