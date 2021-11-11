Alanya’da sezonun ilk çocuk oyunu ‘Yağmur Taşı’ gösterime giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da sezonun ilk çocuk oyunu ‘Yağmur Taşı’ gösterime giriyor

İHA

Alanya’da sezonun ilk çocuk oyunu ‘Yağmur Taşı’ gösterime giriyor

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan yeni oyun “Yağmur Taşı”, 14 Kasım Pazar günü gösterime giriyor. 20212022 Tiyatro Sezonunun ilk çocuk oyunu olan Yağmur Taşı, saat 14.00 ve 16.00’da ABT Çocuk Birimi oyuncuları tarafından Kültür Merkezi A Salonu’nda sahnelenecek.
Nilbanu Engindeniz’in yazdığı ve yönettiği oyunda, 514 yaş arası 25 çocuk rol alıyor. Bir Türk efsanesinden esinlenerek yazılan masal tadındaki bu oyun, beyliğine ait toprakları kuraklıktan kurtarmak için yağmur taşını arayan Memik Oğlan’ın hikayesini anlatıyor. Tek perdeden oluşan ve yaklaşık bir saat süren oyun, kum sanatı ve kuklalarla görsel bir şölene dönüşüyor. Oyunun müziği Kemal Günüç, dekor tasarımı Tayfun Cebi, kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, ışık tasarımı Tayyar Öktem, ses efekt Merter Singer, kareografi Anıl Türkmener ve kukla tasarımı Ayten Öğütçü’ye ait.

“Prömiyerimiz 14 Kasım Pazar”
Oyunun ilk gösteriminin 14 Kasım Pazar günü saat 14.00’te yapılacağını hatırlatan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Oyunumuz sezonun ilk çocuk oyunu olma özelliğine sahip. Kadromuz çok geniş; büyük emek harcanan bir oyun. Çocukların aileleriyle birlikte keyifle izleyebilecekleri bir yapıt. İlköğretim okullarının 12 Kasım’dan itibaren 1. dönem ara tatili başlıyor. Oyunumuzu izlemek isteyen çocuklarımız için güzel bir hediye olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya OSB Teknik Koleji öğrencileri fidan dikti Antalya OSB’de 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Antalya OSB Teknik Koleji öğrencileri fidan ...
Alanya’da Selçuklu yaşantısını sergileyen 3 sergi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Alanya’da Selçuklu yaşantısını sergileyen 3 sergi ...
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (3)
Antalya’da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 ...
Kamyonetle ezip, yaktığı motosikletin zararını karşılayacak
YEREL HABERLER Kamyonetle ezip, yaktığı motosikletin zararını ...
Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti Aracı bariyere çarpıp takla atan sürücü, kazadan burnu kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu ...
Kılıçdaroğlu’ndan Böcek’e nazar boncuğu Kemal Kılıçdaroğlu: “Muhittin Böcek’in hizmetlerinden dolayı çok mutluyum”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’ndan Böcek’e nazar boncuğu Kemal ...
‘Romeo Ve Juliet’ balesi sahneye çıkıyor
YEREL HABERLER ‘Romeo Ve Juliet’ balesi sahneye çıkıyor
CW Enerji Genel Müdürü Yılmaz: “Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren firmaları güneşle buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER CW Enerji Genel Müdürü Yılmaz: “Türkiye’nin her ...
Konyaaltı’nda ‘Ata’ sevdiği şarkılarla anıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda ‘Ata’ sevdiği şarkılarla anıldı
Altında 2 bin yıllık tarih yatan otel 17 sene önce restorasyona giren otelin altından Antalya’nın tarihi çıktı 5 ayrı döneme ait 287 adet eserin bulunduğu otel, 17 yıl süren çalışmalar sonucu ziyaretçilerine kapılarını açtı
YEREL HABERLER Altında 2 bin yıllık tarih yatan otel 17 sene önce ...
Pazarda sopalı bıçaklı kavga kamerada
YEREL HABERLER Pazarda sopalı bıçaklı kavga kamerada
Rektör Özkan: “Plastik cerrahinin ve plastik cerrahların dünyayı değiştirebileceğini biliyorum”
YEREL HABERLER Rektör Özkan: “Plastik cerrahinin ve plastik ...
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)
Kılıçdaroğlu: “Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz" Toptancı halinde çiftçilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek fiyatların günah keçisi çiftçi ve kamyoncu oldu" “Malı gönderiyorsunuz, Rusya’dan dönüyorsa ciddi sıkıntılar vardır. Orada dış politikada sorunumuz var. Biraz Ortadoğu’ya açılmak, orayla barışmak lazım”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi ...
Jandarma'dan 45 otizmli çocuğa 'Trafik dedektifi' eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma'dan 45 otizmli çocuğa 'Trafik dedektifi' ...
ANFAŞ ve TUSİD arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ANFAŞ ve TUSİD arasında iş birliği protokolü
Başkan Tütüncü normalleşme süreciyle birlikte ev ziyaretlerine yeniden başladı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü normalleşme süreciyle birlikte ev ...
Antalya’da trafik denetimleri
YEREL HABERLER Antalya’da trafik denetimleri
Manavgat'ta denize ulaşan yavru caretta caretta sayısı 2 kat arttı
YEREL HABERLER Manavgat'ta denize ulaşan yavru caretta caretta ...
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim
Kılıçdaroğlu: Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek ...
Kılıçdaroğlu: “Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Umudunuzu ne kadar büyütürseniz o kadar güçlüsü ve söz sahibi olursunuz” “Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir” “Tarımda gerçekten köklü bir değişim ve değişiklik yapmak lazım”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları ...
Türkiye U19 - San Marino U19: 3-1
YEREL HABERLER Türkiye U19 - San Marino U19: 3-1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.