Antalya City Expo kapılarını açtı

Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin koordinatörlüğünde bu yıl 9’ncusu gerçekleştirilen Antalya City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu ziyaretçilere kapılarını araladı. Fuarın açılış törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanları, esnaf odaları, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



City Expo her yıl daha da büyüyor

9. Antalya City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aktüel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin destekleri ile düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarının her yıl artan katılımla büyümeye devam ettiğini söyledi. Belediyelerin 3 gün boyunca yeni ürünler ve teknolojilerle, farklı markalarla tanışacağını bildiren Kaya, “Yeni uygulamalar, projeler, kent sakinlerinin daha iyi ve daha güzele ulaşması için yeni yatırımlar yine bu fuarda şekillenecek, ilk adımlar yine bu fuarda atılacak. Ticari hacmi büyüterek yoluna devam eden fuarımız yine önemli işbirliklerine ev sahipliği yapacak, yine büyük bir ticari hacme vesile olacak. “dedi. 9. Antalya City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz de, şehircilik ve teknoloji fuarının belediyelerin imar, alt yapı, ulaşım, kent mobilyaları, park bahçe, su doğalgaz, arıtma, temizlik, yazılım gibi konularda bilgi alıverişinde bulunmasına vesile olacağını söyledi.



Belediyecilik halka hizmet etme sanatı

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici de, içinde bulunulan yüzyılın akademisyenlere göre şehirlerin yüzyılı olduğunu söyledi. 20. Yüzyılın ise ülkelerin yüzyılı olduğunu belirten Ekici, “Dünya ile ilgili bir politika oluşturacaksınız, küresel bir politika oluşturacaksınız bu politikanın hayata geçeceği yerlerde şehirlerdir. Geçen yüzyılda şehirler bilimin, ticaretin üretimin merkezi olarak görülürken, bugün küresel ticaretin temas noktaları. Biz şu anda Türkiye’nin dünya kentindeyiz, Antalya'dayız. Ticaretin, turizmin ve tarımın başkentindeyiz. Dolayısıyla, halkımıza daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha demokratik ve daha güzel hizmetler sunmak istiyorsak ve onları şehirlerimizde mutlu etmek istiyorsak mutlaka kalkınmaya yerelden başlanması gerekiyor. Ve bugün karşımızda kalkınmanın yerel mimarları var. Burada herkes bilgi ve tecrübesini paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmakta… Bu fuarın dokuzuncusu yapılıyor, diğer şehirlerimizde buradan örnekler alarak birincisi, ikincisi yapılıyor. Belediyecilik halka hizmet etme sanatıdır. “ diye konuştu.



City Expo bir marka

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin Antalya için çok önemli bir çalışmayı her yıl güçlü bir şekilde büyüterek, yoluna devam etme gayreti içinde olduğunu söyledi. Tütüncü, bir şehircilik fuarını 9 yıl üst üste sürdürebilmenin, bugünlere getirebilmenin kolay olmadığını belirterek, bu fuarı Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde başlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. City Expo fuarını 2014 yılından bu yana sürdürdüklerini dile getirerek, “Türkiye'de 9 defa tekrarlanan gelişerek, büyüyerek yoluna yolculuğuna devam eden önemli bir marka ortaya çıkarmayı başardı. 9 yıllık fuar yolculuğunda emeği geçenlere ayrıca teşekkür ederim. Şehircilik Fuarları, Türkiye'deki belediye başkanlarını, yerel yöneticileri, belediyelerin bürokratlarını bir araya getiren çok önemli bir olgu… Burada gerçekten Türkiye'nin bütün belediyelerine yapılan çağrıyla güzel bir buluşma, 3 gün boyunca güzel bir kucaklaşma ve çok farklı bir etkileşim meydana geliyor. Bu etkileşimden de kazanan hep şehirlerimiz oluyor. “dedi.



3 gün boyunca bilgi ve tecrübeler paylaşılacak

Şehircilik fuarlarının belediyeler için çok önemli olduğuna değinen Tütüncü, “Birçok noktayı gezerek, dolaşarak, araştırarak öğrenecekken bu fuarda öğrenebiliyoruz. 3 gün boyunca burada değişik sunumlar gerçekleşiyor, o sunumlar belediyecilerimizi, yerel yöneticilerimizin, uygulayıcılarımızın ufkunu geliştiren bir unsur oluyor. Antalya'ya da böyle misafirlerimizi davet ediyoruz onlarla birlikte beraber burada kalplerimizi gönüllerimizi birleştiriyoruz. Bu da ekstra bir fayda oluyor. Bu fuar hem niteliği itibariyle, hem bulunduğu pozisyon itibariyle, hem de sağladığı faydayı itibariyle birçok iyiliği, güzelliği, faydayı aynı anda hemşehrilerimize, şehrimize, ülkemize sunan bir etkinlik haline geldi. Her yıl artan bir heyecanla yoluna yolculuğuna devam ediyor. Umarım bu heyecan fırtınası yıllar içerisinde daha da büyüsün. Ve büyüyecektir, her yıl daha farklı bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Fuara katılan firmalarımızın ürettikleri, geliştirdikleri yeni teknolojilerle şehirlerimize daha güzel günler yaşatacağız” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının sonunda fuarın en büyük destekçisinin Türkiye Belediyeler Birliği olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.



Şehirler yarışıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile ekibine ve Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Vali Yazıcı, “Hakan başkanımızın yaptığı işlerin ne kadar güzel olduğunu şehrin birçok alanında sürekli görüyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'nin birçok ilinden belediyelerimiz, firmalarımız buradalar. Ve şunu hep birlikte turizmin başkentinden dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'de belediyecilik yapılıyor, hem de iyi yapılıyor. Tüm belediyelerimiz tatlı bir rekabet içerisinde… Artık şehirler yarışıyor. Amsterdam kendini sürekli öne çıkarıyor, Madrid, Barcelona öne çıkarıyor. Ülkelerden çok bir şehir yarışı başladı. Bu yarışta tabii ki en büyük şehir tarihi ile kültürü ile nüfusuyla bütün dünyanın gözünün üstünde olması ile Tabii ki İstanbul… İstanbul'dan sonra da dünyaya açılan pencere Türkiye'yi insanların tanıdığı en önemli nokta Antalya… Biz turizmin başkenti olarak atlandırdığımız bu güzel şehri, dünya insanlarına sunarken doğal olarak en üst düzeyde belediye hizmetlerinde yapmak mecburiyetimiz var. Bunu yerine getirmek için tüm belediyelerimiz gayret içerisinde.. Büyük hedeflerimiz var. 2019 yılında yakaladığımız misafir sayısını inşallah önümüzdeki yıl aşacağız. Daha çok misafirimiz olacak. Daha çok insanımızı Antalya'ya gelerek Türklerle, Türkiye ile buluşturmuş olacağız. Böyle ağır bir sorumluluk var omuzlarımızda…”dedi.



Antalya’daki belediyeler dünyaya hizmet sunuyor

Şehirlerin yarıştığını belirterek sözlerini sürdüren Vali Yazıcı, “Bu şehir yarışında Antalya’nın Türkiye’nin önünde gidiyor olması lazım. Çünkü, dünya şehri burası… Böyle ağır bir sorumluluğu taşıyoruz. Bu tür fuarlarla, teknoloji fuarları ile belediyelerin insanlara hizmet sunumunda ki, Antalya'daki belediyeler dünyadaki insanlara da hizmet sunuyor bir yarış halinde olması ve teknoloji son teknolojiyi kullanmaları gerektiğini hepimiz biliyoruz. Son teknolojiyi genellikle ilk kullanan birimler, kurumlar belediyeler… Bu yönden de ben belediyelerimize güveniyorum. Teknolojik bütün imkanları, bu şehre gelen bütün misafirlere sunmak adına en iyisini, en güzeli yapmaya devam edeceğiz. Yapıyoruz daha da iyisini yapacağız. Antalya'yı Antalya’ mızı bilinen şehirlerarasında en üst sıralara taşımaya hep birlikte devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 9. Antalya City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nın kapıları ziyaretçilere açıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, konuklarla beraber fuar katılımcılarının stantlarını gezdi.

