Sezonun ilk örtü altı çileği kilosu 30 liradan satıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde hasadı yapılan sezonun ilk çileği, Toptancı Hali'nde kilosu 30 TL'ye satılarak İstanbul'a gönderildi.

Örtü altı çileğin en büyük üretim alanı olan Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde 15 Eylül'de dikimi yapılan çilekte bu yıl erken hasat gerçekleştirildi. İlk hasadı gerçekleştiren ve yetiştirdiği çileği Serik Toptancı Hali'ne getiren üretici Osman Ateş, çileği Kadriye Mahallesi'nde yetiştirdiğini belirterek, "5 Eylül'de dikim yaptım. İlk hasadımızı gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olur. Çilek, özen isteyen bir meyve. Hassas bir bitki, suyuna ve gübresine dikkat edilmesi gerekiyor. Aksattığın zaman geriliyor, diğer meyveler gibi değil. İnce işçilik isteyen bir bitki. Bugün ürünümü getirdim, yüzüm gülüyor. İnşallah Allah yüzümüzü güldürmeye devam eder. Bütün çilekçi kardeşlerimle beraber iyi fiyatlar bekliyoruz. 2.5 dekar alan üzerine ektim. 14 bin 500 fidanım var. İyi bakmamız lazım, çünkü umutlarımız bu. Üstüne titriyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz çiftçi kardeşlerimle beraber" dedi.

Çileğin kilosunu 30 liradan satın alıp İstanbul'a göndereceklerini belirten komisyoncu Halil Güzel, "Önümüzde günlerde ümidimiz fiyatların iyi gitmesi. Buradaki fiyatların iyi gitmesi bizim için de önemli. Kaliteli üretim açısından da önemli çünkü. Bu ürünü İstanbul'a göndereceğiz. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

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