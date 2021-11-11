Manavgat'ta orman yangını (1)

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Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ın Burmahan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter ile havadan destek verilirken, karadan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangının, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta çıktığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-11-11 15:07:02



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