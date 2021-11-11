Alanya’da budama atıkları gübreye dönüşüyor

Alanya Belediyesi’nin Uğrak Mahallesi’nde hizmet veren bir gübre fabrikası ile birlikte başlattığı organik gübre projesi büyümeye devam ediyor. Proje, imzalanan protokol ile daha da genişletilecek.

Alanya Belediyesi’nin sıfır atık çalışmaları kapsamında Uğrak Mahallesi’nde bulunan Baumann Gübre Fabrikası ile birlikte başlattığı organik gübre projesi sonuç vermeye başladı. Proje ile Alanya sınırları içerisinde yapılan budama ve çim biçme işlemlerinden doğan atıklar fabrikada işlenerek organik gübreye dönüştürülüyor. Projenin ilerletilmesi ve geliştirilmesi için Baumann firmasının sahibi Fatih Akdağ ile Alanya Belediyesi’nde protokol imzalayan Başkan Yücel, proje hakkında bilgiler verdi.



“Kısa sürede yüksek değerli organik gübre üretiyoruz”

Çim ve budama atıklarını Baumann firmasına ait gübre fabrikasında bulunan kompost tankında mikrobiyallerle entegre ederek katı organik gübre üretimi yapıldığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yer işgal etmeden, tescilli bir ürün üretiyoruz. Kompost değil, gübre üretiyoruz. Ayrıca bunu yaparken sıfır atık projesini temel alarak yapıyoruz” diye konuştu.



“Maliyetleri de azaltan bir çalışma olacak”

Proje ile Alanya Belediyesi’nin gübre ihtiyacının karşılanacağını ve maliyetlerin azalacağını belirten Başkan Yücel, “Proje ile hem toprağımızı kimyasallardan arındıracağız hem de daha az maliyet ve daha zengin içerikli gübre kullanımı olarak çok yönlü tasarrufu sağlayacağız. Proje ile yer altı sularımızın da kirlenmesinin önüne geçilecek, iyi tarım reformuna katkı sağlanacak” diye konuştu. Başkan Yücel, gübrenin çiftçilere promosyon olarak dağıtılacağını da söyledi.

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