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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu başladı

İHA

Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu başladı

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen XII. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu başladı.
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Tarih Kurumu ve Türk Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Türk Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Müdürü Cüneyt Koşu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Yeni araştırmalar alana katkı sağlayacak”
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk denizciliğine yönelik öngörüsünü ve izlenmesi gereken yolu çok net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Prof. Dr. Toker “Ulu Önder Atatürk’ün yolunda yürüyen bizler her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da üzerimize düşenleri yerine getirmeli ve bu yolda adımlar atmalıyız. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin yeterince araştırılmamış ve ortaya konulmamış bir denizcilik birikimi olduğuna şüphe yoktur. Bugüne kadar yapılanlarla bir noktaya gelinmiştir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz çatısı altında gerçekleştirilen Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyum serisinden biri olan bu sempozyum ile yeni araştırmalar ortaya konulacak ve bu alana katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“İletişim kaynağı, kültür ve bilimin yayılış yolu”
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, geçmişten günümüze denizlerin ekonomik, siyasi ve askeri güç olarak medeniyetlerin geleceklerine yön verdiğini ayrıca iletişim kaynağı, kültür ve bilimin yayılış yolu olduğunu söyledi. Günümüzde artan endüstriyel üretim ve dünya ticaretinin denizcilik sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını ifade eden Rektör Ak, Türkiye’nin çağdaş bir dünya devleti olmak, artan güvenlik ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere denizlere ve denizciliğe uygun bir devlet stratejisi ve buna ilişkin bilinci oluşturmak zorunda olduğunu ifade etti. Bu yılki sempozyumun ana temasının “Antalya Limanı ve Doğu Akdeniz Ticareti” olarak belirlendiğini söyleyen Rektör Ak, 2019 yılından bu yana her yıl düzenlenen bu sempozyumun bu alana önemli katkılar sağladığını kaydetti.

“Mavi vatan bizler için stratejik bir öneme sahiptir”
Deniz ticareti tarihinden önce Türk tarihine değinen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Geçmişte Osmanlı’nın Akdeniz'deki gücünden rahatsız olanlar bugün Akdeniz'deki Türk varlığından Türkiye gerçeğinden de rahatsız olmaktadır. Çünkü bir zamanlar ticaret açısından denizin üstü değerliyken günümüzde hem denizin üstü hem denizin altı değerlidir. Akdeniz'de Türkiye için Kıbrıs jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik açıdan vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kıbrıs’a dair münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmasında Mavi Vatan bizler için stratejik bir öneme haizdir. Mavi Vatan ile Türkiye Doğu Akdeniz’deki deniz ticaretini, deniz ulaşımını enerji geçişlerini kontrol edebilecek yapıda ve güçtedir” şeklinde konuştu.

“Geçmişteki tecrübelerin iyi okunması gerek”
Günümüzdeki gelişmelerin geçmişteki tecrübelerin iyi okunarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, “Fatih Sultan Han’ın İstanbul’u fethi, hem Akdeniz de hem Karadeniz’de uyguladığı politikası, daha sonraları Kıbrıs ve Rodos’un fethi Osmanlı Devleti’nin sadece kara devleti olmadığı, ecdadımızın yürüttüğü politikalardan dersler çıkarmalı o tecrübelere göre değerlendirme yapmalıyız. Bugün Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri, Ege’deki adalar sorunu, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervini bu faaliyetler için yürütülen uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuku iyi yönlendirebilmemiz için Türk denizcilik tarihini derinlemesine bilmemiz gerekmektedir. Bu sempozyumun bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum” diye konuştu.
Türk Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Müdürü Cüneyt Koşu da, dünya ticaretinin yüzde 85’inin deniz yoluyla yapıldığını ve deniz ticaretinin deniz taşımacılığı önemini artırarak sürdürmekte olduğunu belirtti.

“Sempozyum açılış oturumuyla devam etti”
Açılış konuşmalarının ardından geçilen açılış oturumunda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan “Osmanlı Deniz Ticareti Araştırmalarında Yöntem ve Kaynak Sorunu” başlıklı, Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Chikhi Abdelmadjıd “Osmanlı Döneminde, Cezayir Bahriyesi Osmanlı Donanmasına Gönderilen Destek ve Yardımları” başlıklı, Prof. Dr. Faruk Bilici “Süveyş Kanalı ve Osmanlı İmparatorluğu: Bir Hükümranlık Mücadelesi” başlıklı, Prof. Dr. Rhoads Murphey ise “The Forgotten Frontier: Aftermath of Naval Warfare in the SeventeenthCentury Mediterranean as Judged from Living Conditions Present in Peripheral Areas and Island Communities Bordering the Zone of Direct Conflict in Crete” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
1113 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen XII. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun diğer oturumları Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde alanında uzman katılımcıların sunumları ile devam edecek.

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