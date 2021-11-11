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Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (4)

DHA

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (4)


'MASANIZIN ÜZERİNDE MUHTARLIK TEMEL KANUNU OLMALI'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde muhtarlarla buluştu. Demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğu sözünün doğru olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ilk seçimin muhtarlık seçimi olduğunu ve Kastamonu'da yapıldığını söyledi. Muhtarlığın tarihsel bir kimliği ve saygınlığı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, muhtarlık kanunu sözü verdi. Vatandaşla en rahat ve samimi ilişkiyi muhtarların kurduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, 82 kanun ve 354 maddede muhtar adı geçtiğini ama bir muhtarlık temel kanunu olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Tarihi kimliği olan muhtarlık kurumunun neden kanunu yoktur. Oysa sizin masanızın üstünde muhtarlık temel kanunu olmalı. Ama bu kardeşiniz talimat verdi, hazırlattı. Bütün muhtar derneklerine gönderildi. Bizim de eksiğimiz olabilir. Kontrol edin, eğer eksiğimiz varsa tamamlayalım ve kanun teklifini meclise verelim" dedi.
'ANLATTIĞIM TABLONUN TAMAMINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'
Kemal Kılıçdaroğlu, birleşik oy pusulası, genel bütçeden muhtarlık evi bir personel, köy tüzel kişiliklerinin yeniden iadesi, mahalleyle ilgili kararlarda belediye meclisine katılım, oy ve söz hakkı ve muhtarlık bütçesi sözleri vererek, muhtarların Türkiye Muhtarlar Birliği'ni kurmasını da istedi. Kılıçdaroğlu, "Bir şeyden emin olmanızı isterim, bu anlattığım tablonun tamamını hayata geçireceğiz, tek bir eksik olmadan" dedi.
TÜRK LİRASI ÇOK HIZLI DEĞER KAYBEDİYOR'
Konuşmasında temel iki sorundan da bahseden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Birincisi Türk Lirası'nın düşündüğümüzden çok daha hızlı değer kaybetmesidir. Bizim paramızın üstünde Türk Lirası yazıyor. Nasıl oluyor da bizim paramız bu kadar değer kaybediyor. Az gelişmiş ülkelerin paraları karşısında bile ciddi değer kaybına uğruyor. TL değer kaybetse ne olur, bütün ekonomik değerlerimiz ucuzlar. Eskiden bir 1 milyar TL'ye aldığınız fabrikaya çok daha ucuz, düşük dolar bedeliyle alabileceksiniz. Eğer ithalat yapıyorsanız yüksek bedeller ödeyeceksiniz, o yüksek bedellerin faturasını da hep beraber ödeyeceğiz. Neden TL sürekli değer kaybediyor, neden döviz sürekli yükseliyor. Her alanda üretimden koparılan bir Türkiye farklı bir Türkiye'dir. Üretimden kopartılırsanız dışarıdan ithal edeceksiniz. Daha henüz bu işin baharını yaşıyorsunuz. Kışını göreceksiniz. Bu zamlar daha yansımadı. Soru şu, vatandaş, asgari ücretli nasıl geçinecek ve biz bu enflasyon belasından nasıl kurtulacağız. Mutfakta yangın var. Mutfağın kendisini değil tencereyi de kaybetmek üzeresiniz. Türkiye böyle bir tabloyu hak ediyor mu, her birimiz böyle bir tabloyu hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz. Özellikle muhtarlara büyük sorumluluk düşüyor."
'KADINA İNEN ELE ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ' 
İkinci olarak Başak Cengiz cinayetini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gencecik bir kadın, bir evladımız öldürüldü. Kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına. Peki bu analara, kadınlara yaptığımız nedir. Neden bu şiddet, vahşet, neden öldürüyoruz. Size sözüm söz, asla ve asla kadına inen ele asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacağım. Efendim cinayeti işliyorsun, kravat takıyor, hakimin karşına çıkıyor, temiz giyiyorsun, güzel konuşuyor diye hiçbir caninin suçunu hafifletmeyeceğiz, neyse cezasını çekecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-11 16:38:58

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