Kılıçdaroğlu: “EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek gösterge gelecek” Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan 100 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 100 projenin toplu açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “EYT sorununu çözeceğiz. 3600 ek gösterge gelecek. Çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerin bir hafta içerisinde tamamını sileceğiz. Bu ülkeye baharı, huzuru ve barışı getireceğiz. Kavgadan bıktık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da 913 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi. Ardından ise Döşemealtı ilçesinde Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından hayata geçirilen 100'ün üzerinde projenin toplu açılış törenine katıldı. Döşemealtı Kent Meydanın’dan yapılan açılış törenine CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in projelerinden oluşan kısa tanıtım filminin ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, vatandaşlara hitap etti.



“Belediye başkanımız önemli bir başarıya imza atmış”

Kılıçdaroğlu, “Sizden toplanan vergilerin ne olduğunu sizin bilme hakkınız var. Türkiye’de bütün belediye başkanlarımız aynı inançla görev yapıyor. Belediye başkanlarımızı kutuluyorum. Bir şehirde yaşamanın sorumlulukları vardır. Belediye başkanımız önemli bir başarıya imza atmış. Programda dahi olmayan hastaneye yaparak tarihe gömdü. Burada bir hastane olması lazım. Bu sizlerin talebidir. Bunu birileri yerine getiremiyorsa CHP’li belediye başkanları var onlar yapar. Belediye başkanlarımıza talimat verdim; yoksul mahallelerden başlayarak bütün mahallerde kreş açacaksınız. Çocuklar oynayacak. Akşam anneleri onları öz güven ile alacak. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız dedim. Bu bizim temel felsefemiz. Bu felsefeyi bütün ülkeye yayacağız. Bundan herkes yarar görecek” dedi.



“Bu ülkeye baharı getireceğiz”

EYT sorununu çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “3600 ek gösterge gelecek. Çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini bir hafta içerisinde tamamını sileceğiz. Bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz. Bu ülkeye huzuru ve barışı getireceğiz. Kavgadan bıktık. Herkesin kimliği benim başımın üzerinde. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üzerine. Hakça kazanandan yana olan bütün dostlarımız ile birlikte yaparak birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.



“Güzel, güneşli günler gelecek”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “Pandemi sürecinde dualarınızı esirgemediniz. Allah razı olsun. En son mitingi burada yapmıştık. Döşemealtına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi seçenleri mahcup etmeyeceğiz. Güzel, güneşli günler gelecek. Güzel günler göreceğiz. Projelerin hayata geçmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Bugüne kadar 900 kilometre yol çalışması yaptık”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı doğa güzellikleri ve kültürel değerleri ile Antalya’nın en büyük merkez ilçesidir. Her medeniyetin yaşam merkezi olmuştur. Kişi başına düşen yeşil alanı ile Avrupa standartlarını yakalayan Antalya’nın tek planlı sahasıdır. Tam bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Önce üreten belediye anlayışı ile üretim tesislerimizi oluşturduk. Bugüne kadar 900 kilometre yol çalışması yaptık. Alt yapısı olmayan kentimizin bulvar ve caddelerini tamamladık. Antalya’nın gelecekteki yaşam alanının projelendirdiğimizin farkındayız. Yapmış olduğumuz projelerimiz ödülle taçlanması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir” dedi.



“100 gencimize eğitim vererek Avrupa’ya gönderdik”

Çağdaş ve modern anlayışla ekolojik kreşi hayata geçirdiklerini belirten Genç, “Türkiye’ye örnek olduk. 100 gencimize eğitim vererek Avrupa’ya gönderdik. Gençlerimize yaptığımız gençlik merkezi ile sportif ve sanatsal gençlik yetiştirmeyi amaçladık ve başardık. Kimseyi ötekileştirmedik. Halkımızın beklentilerini alarak hep birlikte yaptık. Vatandaşlarımız hastaneye gitmek için 3050 kilometre yol gidiyordu. 2009 yılından itibaren her seçin döneminde devlet hastanesi yapılacağı söylendi. Seçimi kazandığım ilk ayda hastanenin durumunu sorduğumda planlamanın olmadığını söylediler. Belediye başkanı olarak görevimiz olmamasına rağmen duyarsız kalmadım. Tam teşekkülü 100 yataklı bir hastaneyi belediye kaynakları ile inşa ederek ilçemize kazandırdık” açıklamasına yer verdi.

Program yapımızı tamamlanan 100 projenin açılış kurdelesinin kesimi ile sona erdi.

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