Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (5)



TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya´nın Döşemealtı ilçesinde belediyenin toplu açılış törenine katıldı. Belediyenin 7 yılda yaptığı 100 yatırımın açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP´li belediye başkanlarının tamamının aynı karar ve inançla görev yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İhtiyaç duyduğumuz, özlediğimiz yönetim tarzı budur. Sizden toplanan vergilerin, kaynakların sizin için harcanırken bunları bilmeye de hakkınız var. Türkiye´deki tüm belediye başkanlarımız aynı karar ve inançla görevlerini yapıyor. Siyaseten söz verilen ama gerçekleşmeyen, oy aldıktan sonra 'bir bakarız anlayışı' bir hastaneyi yaparak tarihe gömdük. Taleplerinizi birileri yerine getiremiyorsa hiç meraklanmayın CHP var, belediye başkanlarımız var" dedi.

'HERKESE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ'

Halka hizmet ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; yoksul mahallelerden başlayarak bütün mahallelerde kreş açacaksınız. Kadınlar güvenerek çocuklarını teslim edebilecek. Herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bizim temel felsefemiz bu. Yakında göreceksiniz bu felsefeyi bütün Türkiye´ye yayacağız" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ VE ESNAFIN KREDİ FAİZLERİ SİLENECEK'

Bazı kentlerin beton ormana döndürüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Kentlerde ağaç, kuş yok, insanlar dört duvar arasına hapsedilmiş gibi. Bizim görevimiz kenti yaşanabilir kılmak. Bizim temel hedeflerimizden birisi bu. Sadece EYT sorununu değil. EYT´lilerin sorununu çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Tarımda çiftçinin, tarım kredi kooperatiflerine ve bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini 1 haftada tamamen sileceğiz. Esnafların çektikleri kredilerin faizlerini 1 hafta içerisinde sileceğiz" dedi.

'HERKESİN KİMLİĞİ, İNANCI BAŞIM ÜSTÜNE'

Ülkeye huzuru ve barışı getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz. Öyle bir hale getirdiler ki komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık. Buna izin vermeyeceğiz. Herkesin kimliği, inancı, yaşam tarzı başımın üstüne. Biz sadece o ailenin çocuğunun işi var mı, hayat standardı yüksek mi, hastanesi, okulu, kreşi var mı, her evde huzur var mı bununla ilgileneceğiz. Bunu dostlarımızla, ittifakla birlikte yapacağız. Emekten, demokrasiden, cumhuriyetten, insan haklarından yana olan tüm dostlarımızla birlikte yapacağız. Meraklanmayın çok az kaldı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu açılış gerçekleştirildi.Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Döşemealtı Semih ERSÖZLER

2021-11-11 19:43:30



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