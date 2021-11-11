MATSO’da devlet destekleri ve teşviklerine yoğun ilgi Manavgat son 5 yılda Türkiye'nin tarımsal alanda en hızlı büyüyen ilçesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MATSO’da devlet destekleri ve teşviklerine yoğun ilgi Manavgat son 5 yılda Türkiye'nin tarımsal alanda en hızlı büyüyen ilçesi

İHA

MATSO’da devlet destekleri ve teşviklerine yoğun ilgi Manavgat son 5 yılda Türkiye'nin tarımsal alanda en hızlı büyüyen ilçesi

MATSO, Manavgat Ziraat Odası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile “Kırsal Kalkınma Destekleri ve Hibeleri Bilgilendirme Toplantısı” MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.
MATSO, Manavgat Ziraat Odası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile “Kırsal Kalkınma Destekleri ve Hibeleri Bilgilendirme Toplantısı” MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgatlı iş insanları, çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.
Toplantının açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Covid 19 Salgını nedeniyle, tarımın ve tarıma dayalı ekonomik sektörlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek tarım sektörü ve tarıma bağlı kolların vazgeçilmez olduğu gözler önüne serildi” dedi. MATSO olarak salgın öncesinde de tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gelişmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Güngör, salgın sürecinde ve şimdi bu yönde yaptıkları çalışmalarla ne kadar doğru bir strateji ve hizmet politikası izlediklerinin çok daha iyi, çok daha net görüldüğünü kaydetti. Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden MATSO’nun Eski Başkanı Ahmet Boztaş’ın tarım ve Manavgat ekonomisini geliştirmek için büyük çabaları olduğunu da hatırlatan Başkan Güngör, “kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum” dedi.

Tarım, Manavgat ekonomisin kadim ve vazgeçilmez sektörü
Manavgat ekonomisinde tarımın önemine vurgu yapan Başkan Güngör, “Güçlü ekonomiler, tek bir sektörle değil; tüm sektörlerin dengeli bir şekilde birlikte büyümesi ile ortaya çıkmaktadır. Tarım ve tarıma dayalı iş kolları; turizmi ve ticareti ile birlikte Manavgat ekonomisinin kadim ve vazgeçilmez sektörü olmaya güçlenerek devam edecektir” diye konuştu.

Başkan Güngör'den daha fazla destek talebi
Başkan Güngör, iş insanları ve üreticilerin desteklerden daha fazla faydalanmasına yardımcı olmak istediklerini kaydederekhedeflerinintarım sektörüne yatırım yapmaları ve sağlanan desteklerle şehrin ekonomisinde büyümenin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Devletin bugüne kadar olan destekleri, teşvikleri ve hibeleri için teşekkür eden Başkan Güngör, Manavgat ekonomisinin en önemli unsurlarından birisi olan tarım sektörünün ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Güngör, “Biz daha fazla desteği devletimizden iş dünyamız adına talep ediyor, bu talebimizin olumlu dönüşü olacağı inancı ve düşüncesi ile katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat’ta tarımın kalkınması için üretim yönünde Manavgat Ziraat Odası, ekonomik boyutunda ise MATSO ile birlikte katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Metin, Kırsal Kalkınma Hibe ve Desteklerinin askıya çıkmasının ardından konu ile ilgili olarak bu toplantıyı 3 kurum olarak birlikte organize ettikleri kaydetti. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Metin, “ Yangından zarar gören mahallelerimizdeki çiftçilerimiz Makine ekipman desteği konusundan faydalanmak için bir tanesine müracaat edebilirler. Tabi bu konu yanlış anlaşılmasın.Bu hibe ve desteklerin yangınla ilgisi yok. Bu hibe destekler kırsal kalkınma bölgelerini geliştirmek amacıyla yapılan bir destek. Biz yangından zarar gören çiftçilerimizin bu desteklere müracaat ederek faydalanmasını istiyoruz. Yangından zarar gören çiftçilerimiz bir nebzede olsa faydalanmış olur” diye konuştu.

Manavgat, son 45 yılda Türkiye'nin tarımsal alanda en hızlı büyüyen ilçesi
Manavgat’ta meydana gelen yangınlar nedeniyle çok zor günler geçirildiğini belirten Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, “ Odönemde hepimiz buradaydık. Hem ormanlarımız yandı. Hemde üreticilerimizin hayvanları telef oldu. Arazileri zarar gördü. Biz bakanlık olarak bunların telafisi anlamında çalışmalar yaptık yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah Manavgat’ı eski günlerine döndürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Manavgat’ın tarımsal anlamda son 34 yılda sadece Antalya’nın değil, ülkenin en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu vurgulayan Müdür Karaca, Manavgat’ın potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ve tarım sektöründe daha iyi yerlere geleceğini düşündüklerini söyledi.
Bakanlık olarak yıllardır kırsal kalkınma destekleri verdiklerini hatırlatan Müdür Karaca, “Kırsal kalkınma destekleri açıklandığında bizi en çok bu konuda arayan iki kurum var. MATSO ve Manavgat Ziraat Odası’dır. Manavgat tarımının gelişmesi üretici ve yatırımcının destek alması için her ikisi de çaba gösteriyor. Bu Manavgatlı üreticilerimiz içinde çok önemli bir konudur. İl müdürlüğü olarak bizde bu konuda elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.
Manavgatlı üreticilerin yangından çok zarar gördüğünü hatırlatan Müdür Karaca, “yangından zarar gören ve makine ekipman desteği konusunda müracaat eden üreticilerimize kanunlar çerçevesinde destek olmaya çalışacağız. Toplantıya katılımın çok yüksek olması bizi son derece mutlu etti. Daha fazla üreticimizin desteklerden faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş tarafından kırsal kalkınmadestek, hibe ve teşvikleri anlatıldı. Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu’ndan Başak Cengiz’in öldürülmesine tepki “Başak Cengiz, gencecik bir kadın, kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına” “Asla ve asla kadına inen ele müsamaha göstermeyeceğiz” “Kesinlikle İstanbul Sözleşmesini bir hafta içinde yürürlüğe koyacağım” “Hiçbir caninin suçu hafifletilmeyecek” “Devletin üst kademesinde yönetici en az yüzde 35 kadın olacak”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’ndan Başak Cengiz’in öldürülmesine ...
Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı
YEREL HABERLER Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (5)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (5)
Kılıçdaroğlu: “EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek gösterge gelecek” Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan 100 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek ...
Alanya'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını/ Ek ...
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (4)
Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını (2) - ...
Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi
ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nin temeli törenle ...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 bin metrekare alanda fidan dikti
YEREL HABERLER Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 bin metrekare ...
Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu ...
Alanya’da budama atıkları gübreye dönüşüyor
YEREL HABERLER Alanya’da budama atıkları gübreye dönüşüyor
Manavgat'da yanan orman arazilerine fidan dikilirken, başka bir bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Manavgat'da yanan orman arazilerine fidan dikilirken, ...
Manavgat'ta orman yangını (1)
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını (1)
Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı
YEREL HABERLER Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ...
‘+0,5 Akdeniz’in Geleceği’ çalıştayında iklim değişikliği ele alınacak
YEREL HABERLER ‘+0,5 Akdeniz’in Geleceği’ çalıştayında iklim ...
Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
YEREL HABERLER Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz ...
Manavgat'ta yanan orman arazileri fidanla buluştu
YEREL HABERLER Manavgat'ta yanan orman arazileri fidanla buluştu
Bakımı yapılınca iki kat fazla meyve veren domates fideleri askı tellerini kırdı
YEREL HABERLER Bakımı yapılınca iki kat fazla meyve veren domates ...
Geleneksel lezzetler Alanya Mutfak Evi’nde yaşatılıyor
YEREL HABERLER Geleneksel lezzetler Alanya Mutfak Evi’nde ...
Sezonun ilk örtü altı çileği kilosu 30 liradan satıldı
YEREL HABERLER Sezonun ilk örtü altı çileği kilosu 30 liradan ...
Kılıçdaroğlu: “Taşıt alım vergisini ve motorlu taşıtlar vergisini belediyelere devredeceğim” CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Bu söylediklerimin tamamı o kanun teklifinde yer alacak” “Kimse devletin zor duruma düşmesini istemez” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Özel araç kullanma talebi önemli oranda artmıştır”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Taşıt alım vergisini ve motorlu ...
Antalya City Expo kapılarını açtı
YEREL HABERLER Antalya City Expo kapılarını açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.