Ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkarak ters dönen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü Zafer Pallavuş (53), yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.00 sıralarında Kaş ilçesi D400 karayolu üzerinde, Kaputaş Plajı yakınlarında meydana geldi. Kaş´tan Çamlık İskele Deve Ağacı mevkisindeki bir inşaata kum götüren Zafer Pallavuş yönetimindeki 34 DN 7828 plakalı kamyon, yokuşu çıkarken virajı alamadı. Geri gitmeye başlayan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ters dönerek D400 karayoluna ters devrildi. Kamyon sürücüsü Zafer Pallavuş, ihbarla gelen itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Zafer Pallavuş´a ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Kaş Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Pallavuş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-11-11 22:15:28



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