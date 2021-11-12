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Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın bir saatte kontrol altına alınabildi

İHA

Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın bir saatte kontrol altına alınabildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan turizm merkezinde çıkan yangında iki tekstil mağazası küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.
Olay, Serik ilçesinde sabah 05.00 sıralarında yaşandı. Boğazkent Mahallesinde Mehmet Bızrak'a ait mağazalardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı iki tekstil mağazası tamamen yanarken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yanan deri mağazasının sahibi Mehmet Bızrak, sabah saat 05.00 sıralarında komşusunun kendisini arandığını, 1520 dakika içinde işyerine geldiğini, ancak gelinceye kadar mağazasının kül olduğunu söyledi. İşyerinde deri ceket, kemer ve cüzdanların bulunduğunu maddi zararının yaklaşık 400 bin lira olduğunu söyleyen Bızrak "Neden çıktığını bilmiyoruz. Yan taraflara sıçramadan itfaiye tarafından söndürülmüş" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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