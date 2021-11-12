Kepez’den şehrin merkezine botanik bahçe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’den şehrin merkezine botanik bahçe

İHA

Kepez’den şehrin merkezine botanik bahçe

Kepez Belediyesi, şehrin tam merkezine, içerisinde 9 bin 270 adet bitki, 6 farklı tematik bahçe ile Yörük kültürü ve Manavgat Orman Yangını’na yönelik objelerin bulunduğu bir botanik bahçe kurdu. Başkan Hakan Tütüncü, 23 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Dokuma Botanik Bahçe’yi, yaşayan bir ağaç ve bitki müzesi olarak, tanımladı.
Dünyanın dört bir yanı ile ülkemizin florasının sergilendiği botanik bahçe, şehrin akciğerlerinden biri olan Dokuma Park’a kuruldu.Kültür ve sanat adası haline getirilen ve birçok müzenin bulunduğu Dokuma Park’ta, botanik bahçe projesiyle ağaç ve bitki müzesi de kurulmuş oldu.

9 bin 270 adet bitki, 6 tematik bahçe
Şehrin simgelerinden Bey Dağları’nın izlenebildiği bahçe, 226 ayrı türde 9 bin 270 adet odunsu ve çalı bitkisine ev sahipliği yapıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından kurulan ağaç ve bitki müzesinde; Japon Bahçesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, Tropik Bitkiler Bahçesi, Kaya ve Alpin bitkileri Bahçesi, Meyve Bahçesi olmak üzere altı adet temalı bahçe de bulunuyor.Ziyaretçilerini, doğanın renkleri, kokuları ve endemik bitkileriyle buluşturacak olan bahçede, Yörük Kültürü’ de yaşatılıyor. Botanik Bahçeye, AntalyaBurdur Karayolu üzerinde bulunan Zeytinli Sarnıcı’nın bir benzeri yapılırken, çoban çeşmesinin inşası ise devam ediyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olan Manavgat Yangını’nda zarar gören bazı ağaçlar da botanik bahçede sergileniyor.

“Yeşil yatırımındaki başarımızı taçlandırdık”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 15 Kasım Pazartesi günü saat 15.00’te ziyarete açılacak olan bahçede incelemelerde bulundu.
Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Hayallerimizden birisi de botanik bahçe yapıp, hemşerilerimizin hizmetine sunmaktı. Bunu başardık. Yeşil belediyecilik konusunda önemli başarılara imza atmış bir belediyeyiz. Bugüne kadar 3 milyon 500 bin metrekareden daha fazla yeni yeşil alan yaparak, hizmet yıllarımızı yeşille taçlandırdık. Bu çok büyük bir hizmettir. Yeşile bu anlamda kıymet veren bir belediyenin de bilimsel bir takım verilerle güzel bir botanik bahçesi yapması, hemşehrilerine yeşille, doğayla ve bitkilerle ilgili farklı bir sevgiyi aşılaması düşünülürdü. Biz de onu yaptık. 23 bin 500 metrekarelik bir araziye güzel bir botanik bahçe kurduk.”

Botanik bahçe, yaşayan bir müze
Botanik bahçelerin, ağaç ve çalı bitkilerinden oluşan yaşayan bir müze olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, “Dokuma Botanik Bahçe de, yaşayan bir müze; ağaç ve bitki müzesi oldu. Bu parkta, bölgemiz florasında yerini almış yüzlerce bitki var. Parka gelen ziyaretçiler, palmiyeleri, narenciyenin her türünü, tıbbi ve aromatik bitkileri, süs bitkilerini, çeşitli ağaçları görebilecek. Parkımızda, meyve ağaçlarından oluşan güzel bir Anadolu bahçemiz de var. Yani bölgemiz florasında yetişen bütün ağaçları bu parkta topladık ve alanı güzel bir müze haline getirdik.” İfadesini kullandı.
Tütüncü, Dokuma Botanik Park Bahçe, ne işe yarayacak? sorusunu ise şu yanıtı verdi: “Her şeyden evvel Antalya ve çevre illerin florasında yer alan bitkileri aynı alanda görme ve tanıma imkânımız olacak. Bu park, çevre bilincini aşılayacak. Bu park, yeni çevreci projelere de ilham olacak.”

Yörük kültürü ve Manavgat Yangını
Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesinin yeşille ilgili vizyonunun görülebileceği güzel bir yer olarak tanımladığı botanik bahçede, Yörük kültürü ve Manavgat Orman Yangını ile ilgili objelerinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Antalya bir Yörük şehri. Yörükler için de çoban çeşmesi çok önemli. Bahçeye, güzel bir çoban çeşmesi yapıyoruz. Yörüklerin su kültüründe sarnıcın önemli bir yeri var. Orijinal haliyle bir sarnıç da botanik bahçede hemşerilerimizi bekliyor olacak. Bütün bunların yanında Dokuma Botanik Bahçe, kentin bitki hafızasının da tutulduğu bir yer oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını geçtiğimiz aylarda Manavgat'ta yaşandı. Yangından zarar gören bazı ölü ağaçları botanik parka getirdik. Dokuma Botanik Park, hem ölü ağaçların hem de canlı ağaç ve bitkilerin sergilendiği güzel bir müze haline geldi.”

Dokuma, Antalya’nın akciğeri
Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yanına kurulan botanik bahçenin girişinde, ahşap çitler ve ahşap kuleler yer alıyor. Su havuzunun dinginlik verdiği bahçede, toprak yürüyüş yolu kullanılarak, alan gezilebiliyor. Çiçek tünelinin, anıt ağaçların yer aldığı parkta, ağaç motifinde oturma alanları oluşturuldu. Çam ağaçlarından oluşan koruluğun bulunduğu DokumaPark’ta, portakal ve zeytin bahçeleri de kurulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kablo hırsızlarına operasyon
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarına operasyon
İntihar etmek için atladığı ırmaktan polis tarafından ağ file ile tekneye çıkartıldı Kız arkadaşına sinirlenip ırmağa atladı, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER İntihar etmek için atladığı ırmaktan polis tarafından ...
Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle döndü Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın bir saatte kontrol altına alınabildi
YEREL HABERLER Turizm merkezinde iki mağaza yangında küle ...
Ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü / Ek fotoğrafalr
YEREL HABERLER Ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü / Ek ...
Ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
MATSO’da devlet destekleri ve teşviklerine yoğun ilgi Manavgat son 5 yılda Türkiye'nin tarımsal alanda en hızlı büyüyen ilçesi
YEREL HABERLER MATSO’da devlet destekleri ve teşviklerine yoğun ...
Kılıçdaroğlu’ndan Başak Cengiz’in öldürülmesine tepki “Başak Cengiz, gencecik bir kadın, kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına” “Asla ve asla kadına inen ele müsamaha göstermeyeceğiz” “Kesinlikle İstanbul Sözleşmesini bir hafta içinde yürürlüğe koyacağım” “Hiçbir caninin suçu hafifletilmeyecek” “Devletin üst kademesinde yönetici en az yüzde 35 kadın olacak”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’ndan Başak Cengiz’in öldürülmesine ...
Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı
YEREL HABERLER Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (5)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (5)
Kılıçdaroğlu: “EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek gösterge gelecek” Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan 100 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek ...
Alanya'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını/ Ek ...
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (4)
Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Fidan dikimi yapılan Manavgat'ta orman yangını (2) - ...
Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yücel, minibüs esnafının taleplerini dinledi
ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nin temeli törenle ...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 bin metrekare alanda fidan dikti
YEREL HABERLER Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 bin metrekare ...
Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu ...
Alanya’da budama atıkları gübreye dönüşüyor
YEREL HABERLER Alanya’da budama atıkları gübreye dönüşüyor
Manavgat'da yanan orman arazilerine fidan dikilirken, başka bir bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Manavgat'da yanan orman arazilerine fidan dikilirken, ...
Manavgat'ta orman yangını (1)
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını (1)
Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı
YEREL HABERLER Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ...
‘+0,5 Akdeniz’in Geleceği’ çalıştayında iklim değişikliği ele alınacak
YEREL HABERLER ‘+0,5 Akdeniz’in Geleceği’ çalıştayında iklim ...
Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
YEREL HABERLER Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.