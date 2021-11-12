FTA Antalyaspor kombine kartları satışta

Fraport TAV Antalyaspor, 20212022 sezonu kombine kartlarını satışa çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribün kapasitelerinin tamamının seyirciye açılacağını duyurmasının ardından FTA Antalyaspor yönetim kurulu, Spor Toto Süper Lig’in geride kalan maçlarını kapsayacak şekilde kombine kart satışının başlatılmasına karar verdi.



Eski kart sahiplerine öncelik

Kombine kart satışlarının başlama zamanı, 12 Kasım Cuma günü saat 15.00 olarak belirlendi. 1221 Kasım tarihleri arasında eski kombine kart sahipleri öncelikli olarak kombine kart alabilecek. Bu süreden sonra boş olan koltuklardan kombine kart almak isteyen taraftar için zaman kısıtlaması olmayacak. 22 Kasım tarihinden itibaren yenileme dönemi bitecek ve genel satış başlayacak.

FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, başkan ve yönetim kurulu olarak taraftarın kombine kart talebine seyirci kısıtlaması nedeniyle yanıt veremediklerini ancak statların tam kapasite ile açılma kararından sonra kombine kart satışına başlama kararı aldıklarını belirterek, “Mümkün olduğunca kombine kart fiyatlarını uygun tutmaya çalıştık. Önceden kombine kartı olan taraftarımıza 10 günlük bir öncelik tanıdık. Biz bir bütün olarak hareket ettiğimizde ne kadar güçlü bir kulüp olduğumuzun farkındayız. Taraftarımızın bizi evimizde yalnız bırakmayacağına, zorlu maçlarda bizlere omuz vereceğine inanıyoruz” dedi.



Fraport TAV Antalyaspor 20212022 sezonu kombine kart fiyatları Kuzey ÜstAlt Tribün 150 TL, Güney ÜstAlt Tribün 150 TL, Doğu Üst ABFG Blok 250 TL, Doğu Üst CDE Blok 300 TL, Doğu Alt ABFG Blok 300 TL, Doğu Alt CDE Blok 350 TL, Batı Üst ABEF Blok 300 TL, Batı Üst CD Blok 350 TL, Batı Alt ABFG Blok 350 TL, Batı Alt CDE Blok 400 TL, VIP Tribün 750 TL olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.