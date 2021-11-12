Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezlerden düşen Nilifer Gümüş'ün (43) yardım isteğini duyup yanına inen temizlik işçisi Sabri Altınışık (48), kendi montunu çıkarıp kadına giydirdi. İtfaiye ve Altınışık'ın yardımıyla kurtarılan Gümüş, sedyeye koyulup, halatla yukarı çekildi.

Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez 3 Parkı'nda meydana geldi. Parkta görev yaptığı sırada yardım istendiğini duyan temizlik işçisi Sabri Altınışık, kayalık alanın 25 metre aşağısında, üşüdüğünü söyleyen kadının yanına indi. Üzerindeki montu çıkarıp verdiği kadının yanından ayrılmayan Altınışık, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerine de kayalığa inecekleri noktayı gösterip, yardımcı oldu. Falezlere inen itfaiye eri, Altınışık'ın da yardımıyla

adının Nilifer Gümüş olduğu öğrenilen kadını sedyeye aldı. Halata bağlanan sedye, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çevredekilerin de desteğiyle yukarı çıkarıldı. Gümüş, ambulansla hastaneye götürüldü.

'KIRIKLARI OLABİLİR DİYE YUKARI TAŞIMADIM'

Sabri Altınışık, parkta süpürge ile çalışırken kadının sesini duyunca aşağı indiğini söyledi. Kadına üşümemesi için montunu verdiğini anlatan Altınışık, "Acı çekiyordu. Yaralıydı. Başından ayrılmadım. İtfaiye ekibi gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Kırıkları olabileceğini düşündüğüm için yapmadım. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmak. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Kadının düştüğünü görenlerden Serhat Ürek ise temizlik işçisi Altınışık'ın tehlikeyi göze alıp kayalıklardan indiğini söyledi. Polis ve itfaiye gelmeden kadına ilk müdahaleyi Altınışık'ın yaptığını aktaran Ürek, "Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçisi büyük bir fedakarlık yaptı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-12 12:00:52



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