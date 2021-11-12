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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

İHA

Kepez’de motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Kepez Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi’nde motosiklet sürücülerine hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Teorik eğitimleri tamamlayan sürücülerin 6 saatlik uygulama eğitimleri devam ediyor.
Kepez Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve birçok motosiklet örgütünün destekleriyle düzenlenen Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi’nde, motosiklet sürücüleri hem teorik, hem de uygulamalı eğitim alıyor. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nin arkasındaki etkinlik alanında motosiklet sürücülerine önce yol ve yol şartlarına göre motorun nasıl kullanılması gerektiği anlatılıyor. Sürüş parkurlarının oluşturulduğu alanda da viraj ve hakimiyet konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitim sırasında sürücüler trafiğe çıkarken özellikle kasklarını takmaları konusunda da bilgilendiriliyorlar.

Güvenli sürüş için eğitim şart
Tüm motosiklet sürücülerini güvenli motosiklet sürüş eğitimlerine davet eden Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, hayatta bazı hataların telafi edilemeyeceğini, motor kazalarının da telafi edilemeyen kazalardan birisi olduğunu söyledi. Başkan yardımcısı Özsoy, “Antalya Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Eğitim al güvende kal’ sloganıyla sürdürdüğümüz bu proje, ‘Kaskım Var Hayata Kastım Yok’ kampanyasının devamı olarak başlatıldı. Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi’nde motosiklet sürücülerimize hem teorik, hem de pratik eğitimler veriliyor. ‘Keşke’ dememek için motosiklet sürücülerimizi bu eğitimlere katılamaya davet ediyoruz.“ dedi.

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