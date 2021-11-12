Kepez’de Off-Road heyecanı

Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışı 14 Kasım Pazar günü DokumaPark’ta başlayacak.

Otodrag, motodrag yarışlarından sonra Kepez, Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi’nin katkıları Antalya OffRoad ve Motor Sporları Kulübü Derneği işbirliğiyle DokumaPark OffRoad pistinde düzenlenecek yarışlar, Cumartesi günü test sürüşleriyle başlayacak. 14 Kasım Pazar günü ödüllü ve halk katılımlı parkur turlarıyla devam edecek yarışlarda, 23 özel modifiyeli araç ve 46 yarışçı heyecan dolu bir mücadele sergileyecek. Sakarya, Kahraman Maraş, Adana, Kilis, Osmaniye, Fethiye, Denizli gibi Türkiye’nin dört bir köşesinden katılacak yarışmacılar, 19 özel engelden oluşan 2 bin 500 metrelik zorlu etaplardan geçecekler. Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışı, 14 Kasım Pazar günü yarışların ardından ödül töreni ile sona erecek.

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