Kayınvalidesini öldüren sanığa 18 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşiyle barıştırmasını istediği kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Mahir İncedayı (43), 18 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, Sarik´te 12 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi. 8 ve 10 yaşlarında iki kız çocukları bulunan Mahir ve Songül İncedayı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası çocuklarını bırakıp, evi terk eden Songül İncedayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki kadın sığınma evine yerleşti. Olayın ardından Mahir İncedayı, arkadaşları Ömer Bal ve Musa Kaplan ile Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Süleyman Can'ın evine gitti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Mahir İncedayı, kayınpederi ve kayınvalidesi ile konuşup, eşiyle barışmak isteğini belirtmek için gittiğini öne sürdüğü evin önünde arkadaşı Ömer Bal ile otomobilde bekledi. Diğer arkadaşı Musa Kaplan ise Süleyman Can ve eşi Makbule Can ile durumu evin bahçesinde konuşmaya başladı. İddiaya göre, bu sırada araçtan inen Mahir İncedayı, kayınvalidesi Makbule Can'ın kendisi hakkında hakaret içeren sözlerini duyunca öfkelendi. İncedayı, yanındaki tabancayla kayınvalidesini 8 el ateş edip, öldürerek kaçtı. Jandarma tarafından saklandığı evde yakalanan İncedayı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili hazırladığı iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın 13 Ekim 2021'de görülen 2'nci duruşmasında savcı, İncedayı'nın olayı tasarlayıp planlamadığını belirterek anlık öfke ile 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini aktardı. Savcı, esas hakkındaki görüşünde, cezada 'haksız tahrik' indirimi yapılmasını istedi.

SANIK AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Davanın karar duruşması, bugün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık İncedayı, tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer taraflar ve avukatları salonda hazır bulundu. Sanık avukatı Burak Soybir, "Savcının esas hakkındaki görüşüne katılmakla birlikte haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkilim, aile birliğini korumak amacıyla diğer tanıklarla birlikte gitmiştir. Olayda haksız tahrike uygun tüm koşullar oluşmuştur. Tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak ayrıca 2 küçük kızının bulunması nedeniyle tahliyesini talep ediyorum" dedi.

'KIZLARIMA BAKMAM GEREKİYOR'

Süleyman Can ve Songül İncedayı'nın avukatı Ayşim Kontaş ise savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık İncedayı, "Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. 2 küçük kızım var, onlara bakmam gerekiyor. Her türlü adli kontrol tedbirleri ile tahliyemi talep ediyorum. Kararı adalete ve vicdana bırakıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İncedayı'yı, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıl hapse mahkum etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-11-12 14:24:07



