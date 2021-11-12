Antalyaspor'dan öğrenciler için 120 bin kırtasiye seti

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin hayata geçirdiği proje ile anaokulu ve ilköğretimde eğitim gören çocuklar için kırtasiye setleri hazırlandı. Antalyaspor forma göğüs sponsoru Bitexen Teknoloji AŞ’nin verdiği katkı ile hazırlanan 120 bin kırtasiye setinin içinde kalem, silgi, kalemtıraş ve etiket bulunuyor. Setin içinde yer alan her üründe Antalyaspor logosu yer alıyor. Hazırlanan kırtasiye setleri, Antalya merkez ve ilçelerdeki okullara belirli bir plan çerçevesinde dağıtılmaya başlandı. Antalyaspor armasının her eve girmesi, öğrencileriN Antalyaspor’a olan ilgi ve bağlılığının artırılmasını hedefleyen projenin ilerleyen zamanda farklı ürünlerle daha da büyütüleceği açıklandı.

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