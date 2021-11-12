Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti (2)

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BAŞKANDAN İŞÇİYE TEŞEKKÜR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, falezlerden düşen Nilifer Gümüş'ün kurtarılmasına yardım eden belediyenin temizlik işçisi Sabri Altınışık´ı makamında ağırlayıp teşekkür etti. Başkan Uysal, "Belediyemizi çok iyi temsil ettin. Kahramanca davrandın. Yürekli davrandın. Bir hayat kurtardın. Seni tebrik ediyoruz" dedi. Başkan Uysal, Altınışık´ın davranışının gurur verici olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-12 17:02:23



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