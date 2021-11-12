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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: Bir karış yeri dahi boş bırakmadan ekin (2)

DHA

Bakan Pakdemirli: Bir karış yeri dahi boş bırakmadan ekin (2)


HOLLANDA ÖRNEĞİNE YANIT
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefetin ithalat rakamlarıyla ilgili eleştirilerine cevap verdi. Bakan Pakdemirli, "Muhalif bir kesim sürekli bu ithalatları konuşuyor. Bunları konuşurken her zaman bizim önümüze Hollanda örneğini getiriyorlar. Hollanda'nın yaklaşık 17 milyar dolar gayrisafi tarım hasılası vardır. Bizim 48 milyar dolar, yaklaşık 3 misli. Hollanda'nın yalnız güzel bir tarafı var, 100 milyar dolar ihracat yapıyor. Bu ihracatı nasıl yapıyor? 67 milyar dolar ithalat yapıyor. O ürünleri işliyor ve değerli hale getiriyor. 100 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı yapıyor" dedi.
'HOLLANDA'DA SİZİN GİBİ MUHALEFET YOK'
Toprak kaynaklarının ve üretimin artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin lojistik ve üretim avantajını kullanalım. Dünyanın en büyük havalimanına sahip olan Türkiye'nin avantajını kullanalım. Dünyanın en güzel ve en büyük limanlarına sahip ülkenin avantajını kullanalım. Siz sanayicilerimiz kapasitelerinizde boşluk yaşamayın. Sadece tarım ürünlerini üreterek değil onları katma değerli ürünler üreterek yapılabilir. Her genel kurula gittiğimde şunu söylüyorum; 'Hollanda'da sizin gibi bir muhalefet olmadığı için yaklaşık 20 milyar dolar ithalat yapabiliyor. Böylece ihracatı yapabiliyorlar' diyorum" diye konuştu.
Gıda fiyatlarındaki artışın dünyada etkili olduğunu belirten Pakdemirli, "Zor zamanlar yaşıyoruz. Tüm dünya zor zamanlar yaşıyor. Yurt dışından gelen bakanlarımızla konuştuk, dertleri neredeyse hepsinin aynı. Hepsi gıda fiyatlarının artışından bahsediyor. Bunun ancak bir araya gelerek çözülebileceğinden bahsettik. Pandemi terk etmeden önemli neticeler alamayacağımız ortaya çıkıyor. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
İş insanlarından vatandaşı da düşünmelerini isteyen Bakan Pakdemirli, "Biz regülasyon konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Ben sizlerden fiyat taahhüdü istiyorum ve bu taahhüde sadık kalmanızı özellikle istiyorum. Kasım ayında TMO stoklarında 1 milyon 70 bin ton hububatı regülasyon için ayırmıştık. Bunun 410 bin tonu ekmeklik buğdaydı. Son piyasa gelişmelerini dikkate alarak, hem sanayicinin hem vatandaşın maliyetlerini dikkate alarak, kasım ayı satışlarına 100 bin ton ekmeklik buğday ilave edilmesi talimatı verdim" diye konuştu.
'BİR AN ÖNCE YASALAŞMASI LAZIM'
Sözleşmeli üretimin Türkiye'de istenilen seviyede olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Şeker pancarında bu iş yürüyor biraz, onun haricinde birçok konuda aksaklıklar var. İyi çalışılmış bir yasal düzenlemeyle sözleşmeli üretimle Türkiye'deki verimliliği, üretimi artırabileceğimizi, çiftçimizin finansmana erişimini artırabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Şu an mecliste. Bir an önce bunların da yasalaşması lazım. Çiftçinin üretim motivasyonunu artıracak, sanayicinin sürekli ürün almasını sağlayacak, piyasaların da fiyat regülasyonunu kendi kendine yapmasını sağlayacak bir sistem" dedi. 
ULUSOY: KÜRESEL ISINMA AÇLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKACAK
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Dr. Eren Ulusoy ise sıcaklıkların bu yıl 1,7 derece arttığını söyleyerek, "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Platformu'nun yaptığı araştırmaya göre, küresel sıcaklıktaki her bir derece artış, dünyadaki mahsul verimini buğdayda yüzde 6, pirinçte yüzde 3,2, mısırda ise yüzde 7,4 oranında azaltacak ve besin değerini düşürecek. Bunun sonucunda 2 derecelik küresel ısınma 2050 yılında 84 milyon kişiyi daha açlık riskiyle karşı karşıya bırakacak. Daha önce 10 yılda bir yaşanan kuraklıkların, bundan sonra 5 yılda bir karşımıza çıkması bekleniyor" diye konuştu. 
'MAKARNA İHRACATI 4 YILDA YÜZDE 80 ARTTI'
Türkiye un sanayicilerinin, pandemi döneminde tedarik zincirinde hiçbir kesintiye izin vermeksizin ürünlerini ulaştırdığını kaydeden Ulusoy, "Son 7 yıldır dünyadaki un ihracat liderliğini de koruyarak, ülkemizi uluslararası ticari arenada öne çıkarttı. Bugün kongremizde yanımızda olan makarna sektörü de hububat mamulleri ihracatında son yılların parlayan yıldızı oldu. 2016 yılında 422 milyon dolar olan makarna ihracatını, 2020 yılı sonunda 762 milyon dolara yükselterek, 4 yılda yüzde 80 artırmıştır. İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı konumuna geldik" dedi.
TMO GENEL MÜDÜRÜ GÜLDAL: OLAĞANÜSTÜ SÜREÇ YAŞIYORUZ
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da sektörün uzun süre sonra ilk defa yüz yüze görüşme şansı bulduğunu belirterek, "Piyasa yönetimini yürütmeye çalışıyoruz. Bu süreçte birçok tedbir alınması gerekiyordu. Olağanüstü süreç yaşıyoruz. Türkiye, bu süreçte en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Yapılan görüşmeler sonucunda bir yol haritası belirledik ve uygulamaya başladık. Amacımız, piyasada denge ve istikrar sağlamak. Buna devletin olduğu kadar sektörün de ihtiyacı var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-11-12 17:22:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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