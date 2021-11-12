ALKÜ’de 17 yeni personel göreve başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine (ALKÜ) KPSS puanıyla ataması gerçekleşen 17 yeni personel göreve başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) personel kadrosunu güçlendirdi. KPSS puanına göre sıralanıp başvuruları kabul edilen 4/B’li personel görevlerine başladı. Göreve yeni başlayan personel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile bir araya geldi. Göreve başlayan personel ile tanışan Rektör Kalan, personeli tebrik etti. ALKÜ’ye yapılan tüm atamaların şeffaflıkla ve liyakatle yürütüldüğüne dikkat çeken Kalan, “Bunların en iyi kanıtı, KPSS başarı puan sıralamasına göre göreve başlayan siz değerli çalışma arkadaşlarımızsınız” dedi.

Personel sayısının arttıkça ALKÜ’de verilen hizmetinde kalitesinin her geçen gün arttığına değinen Rektör Kalan, “ALKÜ, gerek fiziki olarak gerekse de öğrenci ve personel sayısı noktasında büyümeye ve gelişmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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