Antalya'da vatandaşları ‘operasyon yapılacak’ diyerek dolandıran şahıs yakalandı Savcılarla anlaştığını iddia ederek kişileri teknik takip listesinden çıkaracağını vadetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde savcılarla anlaştığını iddia ederek, şahıslardan kendilerine operasyon yapılacağını ve isimlerini teknik takip listesinden çıkaracağı vaadiyle yüklü miktarda para topladığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede suç örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde U.U. (45), kendisini Jandarmada ve diğer kurumlarda üst kademedeki kişilerle ortak iş yaptığı ve savcılarla anlaştığını iddia etti. Şahsın A.A., G.G., M.T. ve O.O.’dan kendilerine operasyon yapılacağını ve isimlerini teknik takip listesinden çıkaracağı vaadiyle yüklü miktarda para topladığı tespit edildi.

Yapılan ihbarların ardından harekete geçen Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda 11 adet sahte doküman, 1 adet cep telefonu, 1 adet ses kayıtlarının bulunduğu CD, 5 adet hesap kartı ele geçirildi. Şüpheli hakkında CMK 134 kararı alınarak digital verilerine el koyuldu.

Şüpheli U. U.'nun bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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