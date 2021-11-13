Liseliler aileleri ile birlikte aşı oldu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşı çalışmaları okullarda devam ediyor.

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Covid 19 aşı etkinliğine ilgi büyük oldu. 50'yi aşkın öğrenci,veli ve personelin aşı olduğu uygulamada hiç aşı olmayanlar kadar sıralı aşılarını yaptıranlar da oldu.

Sinovac ve Biontech aşılarının program dahilinde uzman ekiplerce uygulanmasını sağlayan Yeşilay Kulübü Sorumlusu Süleyman Pektaş çalışmanın tanıtımının haftalar öncesinden başladığını ifade etti. Pektaş, "bir kişinin bile hayatını ilerde kurtarmaya vesile olacaksak ne mutlu bize. Tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha bu vesile ile teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.