Jandarmadan emniyet kemeri farkındalık eğitimi

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere “Bir Hareketine Bakar Hayat” projesi kapsamında emniyet kemeri farkındalık eğitimi verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde; Kaş ilçesi Karadağ İlk/Orta Okulunda “Huzurlu Sokaklar ve Çocuklar Huzur ve Güven Uygulaması” kapsamında okullar ve çevrelerinde, okul servis araçlarında kontrol faaliyetleri icra edildi. Kaş Karadağ İlk/Orta Okulu öğrenci ve öğretmenlerine ise “Bir Hareketine Bakar Hayat” projesi kapsamında emniyet kemeri farkındalık eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.