Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesine Sivas’tan gelerek bir otele yerleşen şahsın, otel görevlileri tarafından cansız bedeni bulundu. Şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen adamın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, ilçede bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akif Haraçcı (48), dün Sivas’tan Manavgat’a geldi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan Haraçcı, Manavgat’ta bulunan bir özel hastaneye giderek tedavi oldu. Tedavisinin ardından saat 02.00 sıralarında bir otele yerleşti.

Haraçcı’nın rahatsızlanınca aradığı Sivas’taki yakınları sabah saatlerinde Manavgat’a gelerek kaldığı otele gitti. Oda kapısını çalmalarına rağmen cevap alınamayınca otel görevlileri kapıyı kendi imkanları ile açtı. Haraçcı’nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören görevliler 112’yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şeker ve tansiyon gibi hastalıklarının bulunduğu belirlenen şahsın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından kesim ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

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