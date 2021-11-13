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Hastanedeki tedavisinden sonra konakladığı otelde ölü bulundu

DHA

Hastanedeki tedavisinden sonra konakladığı otelde ölü bulundu


Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, dün gece hastanede tedavi gördükten sonra otele yerleşen Akif Haraçcı (48), bu sabah odasında ölü bulundu.
Manavgat'a dün gelen Akif Haraçcı, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Özel hastaneye giden Haraçcı tedaviye alındı. Memleketi Sivas'taki yakınlarını arayan Haraçcı'nın sağlık durumunun iyi olmadığını söylemesi üzerine akrabaları, Manavgat'a gelmek üzere yola çıktı. Hastanedeki tedavisi saat 02.00 sıralarında tamamlanan Haraçcı, görevliler tarafından ilçedeki otele getirildi. Odasına geçen Haraçcı'nın Sivas'tan gelen yakınları, bu sabah odasının kapısını çalmalarına rağmen cevap alamadı. Otel personelinin getirdiği yedek anahtarla kapı açıldığında, Haraçcı'nın hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri, olay yerine geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Haraçcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akif Haraçcı'nın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-11-13 13:22:47

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