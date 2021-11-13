Otomobilin çarptığı motosiklet sürücü kask sayesinde kazayı ucuz atlattı Sürücünün savrulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü kask sayesinde kazayı ayağındaki küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Sorgun Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametinden gelip Antbirlik istikametine seyir halindeki Berkan Tunuslı’nın kullandığı 07 L 5858 plakalı motosiklet ile, 5076 sokak istikametine dönmekte olan Erdinç Akmanlar’ın kullandığı 38 PR 979 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tekerleğinin altında kalan motosikletten asfalta fırlayan motosiklet sürücüsü Berkan Tunuslı, başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün 67 metre yola savrulduğunu, başında kask olması sayesinde ölümden döndüğünü dile getirdiler.

Yaşanan kaza ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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