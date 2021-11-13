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Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ayının ortasında Antalya’da deniz keyfi Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile koştu

İHA

Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ayının ortasında Antalya’da deniz keyfi Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile koştu

Türkiye'nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.
Türkiye'nin doğusunda bulunan bazı illerinde kar yağışı etkili olurken, Turizmin başkenti Antalya'da ise yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının yüzde 14 ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece olmasını değerlendiren yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahil hafta sonu olmasıyla adeta vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşların birçoğu Akdeniz’in serin sularında yüzerken, bazıları da sahil bandında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahil şeridinde eşi, dostu ve akrabası ile piknik yaptığı görüldü.

"Bu aylarda normal değil ama güzel"
Eskişehir’den geldiğini belirten Mert Erarslan, “Tatil için geldim. Havanın şuan güzel olması vatandaşları buraya topluyor. Deniz suyu çok güzel. Güneş oldukça sıcak. Bu aylarda normal değil ama güzel. Doğuda kar, burada güneş var. Eskişehir’de eksi 5 derece hava sıcaklığı. Antalya’ya yerleşmeyi düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

"Hava çok sıcak"
Huriye Kıyıcı, “İstanbul’dan geldim. Oğlum burada yaşıyor. Ben de oğlumun yanına geldim. Kız kardeşim ile denizin tadını çıkarıyoruz. Hava çok sıcak. Gayet de güzel. Herkese tavsiye ediyorum” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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