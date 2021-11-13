Emniyet kemeri takmayan damada “Bir hareketine bakar hayat” cezası Kemer takmayan damada “Bir Hareketine Bakar Hayat” cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde “Bir hareketine bakar hayat” kapsamında trafik kontrolü yapan ekipler, durdurdukları gelin arabası içerisinde gelin ve damadın emniyet kemerinin takılı olmadığını gördü. Ekipler, damada “Bir Hareketine Bakar Hayat” cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında Kumluca İlçesi’nde İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz’unda katıldığı yol trafik kontrol uygulaması yapıldı. Göksu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı D400 karayolu üzerindeki uygulama Jandarma trafik ve emniyet ekipleri tarafından ortak yapıldı. “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında yapılan uygulamada, sürücülere ve beraberindeki yolculara yönelik emniyet kemerinin bağlı olup olmadığının kontrolü yapıldı.



“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanya cümlesini söylettiler

Trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan uygulamada, Kaymakam Uğur Kolsuz, sürücü ve yolculara, kampanyayı ve emniyet kemerinin hayat kurtardığını anlattı. Kaymakam Uğur Kolsuz uygulamada, sürücülere değişik hediyelerde verdi. Uygulama alanından geçen gelin otomobilini de durduran ekipler, gelin ve damadın emniyet kemerinin takılı olmadığını gördü. Ekipler, damada “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanya cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdılar. Olayda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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