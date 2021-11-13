Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Muhtarlar Futbol Turnuvası başladı. Turnuvada 15 ilçe muhtar takımı ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin (Bürokratlar) takımı kıran kırana mücadele ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yeşil sahada ter döken muhtarları ziyaret ederek şans diledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen 1. Antalya Muhtarlar İlçe Futbol Turnuvası Lara Asat Su Arıtma Tesisleri Futbol sahasında başladı. İlçelerde görev yapan mahalle muhtarları ile iletişimi güçlendirmek ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlenen futbol turnuvasında 15 ilçe muhtar takımı ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin takımının (Bürokratlar) yer alıyor.
Başkan Böcek şans diledi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yeşil sahada top koşturan ve kıran kıran bir mücadele sergileyen muhtarlar turnuvasını ziyaret ederek şans diledi. ElmalıSerik muhtar takımlarının maçının vuruşunu yapan Başkan Böcek, kısa bir sürede olsa muhtarlarla maç yaptı. Yol arkadaşları muhtarlara baklava ikramında bulunan Başkan Böcek, muhtarların turnuvasını keyifle izlerken tüm takımlara başarı diledi. Sağlıklı bir şekilde turnuvanın tamamlanmasını dileyen Başkan Böcek, muhtarlara, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Muhtarlara mahallelerinin hizmet beklediğini söyleyen Başkan Böcek, “Bu nedenle kurallara uyalım. Sarı, kırmızı kart yemeyelim. Sağlıklı bir şekilde turnuvayı tamamlayalım. Sizler bizim için ve mahalleleriniz için önemlisiniz. Hepinize bol şans diliyorum” dedi.
İlk maç Kepez ve belediye bürokratları arasında
Turnuvanın ilk maçı Kepezli muhtarlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin (bürokratlar) takımı arasında yapıldı. Turnuvanın başlama vuruşunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan yaptı. Turnuvayı onur konuğu olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Yıldız da izledi.
Çekişmeli mücadele
Kepez ve Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının ardından MuratpaşaKemer, KonyaaltıManavgat, ElmalıSerik, Kumlucaİbradı, Kumlucaİbradı, AksekiAlanya, GazipaşaDöşemealtı, KorkuteliFinike muhtar takımları sahada ter döküyor. Her ilçeden bir takım oluşturan muhtarlar, tek maç eleme usulüne göre mücadele ediyor. Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı turnuvanın final maçı ise 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
Turnuva Maç Fikstürü şöyle açıklandı;
“13 Kasım Cumartesi
10.00 Kepez Antalya Büyükşehir Belediyesi
10.00 Muratpaşa Kemer
11.30 KonyaaltıManavgat
11.30 ElmalıSerik
13.00 Kumlucaİbradı
14.30 AksekiAlanya
14.30 GazipaşaDöşemealtı”
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