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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci sırada”

İHA

Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci sırada”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın Türkiye genelinde örtü altı üretimde birinci sırada yer aldığını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı tarafından AKM Aspendos Salonu’nda ‘Antalya Örtüaltı Tarım Çalıştayı’ düzenleniyor. Çalıştaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çiftçi, üretici ve komisyoncular katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın’ın Moderatörlüğü’nü yaptıkları Antalya Örtüaltı Tarım Çalıştayı’nda örtüaltı tarım üretimi, sorunları, çözüm önerileri, pazarlanması ve seracılığın dünü bugünü ve geleceği masaya yatırılıyor.

“Antalya örtü altı üretiminde birinci sırada”
Çalıştayın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye tarımının lokomotifi Antalya’da örtü altı tarım faaliyetlerinin, tarımsal ekonomi ve yerelden kalkınma açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan Böcek, Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliğinin iklim şartlarının uygun olması nedeniyle 1940'lı yıllarda Antalya’da kurulan seralarla başladığına dikkat çekerek, “Atadan, dededen gelen birikimle örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz, seracılık hakkında önemli deneyimlere sahiptir. Sadece üreticiler değil sektörle ilgili tüm bileşenler bu konuda kendini geliştirmiştir” dedi. Antalya’nın Türkiye genelinde örtü altı üretimde birinci sırada yer aldığını belirten Başkan Böcek, ancak koşullar her geçen gün üreticinin aleyhine olduğunu vurguladı.

“Tarımda sorunlar halkın mutfağını etkiliyor”
Pandemi koşulları, ekonomik sorunlar, gübre, yakıt, ilaç, enerji gibi maliyetlere gelen yüksek zamların üreticinin belini büktüğünü anlatan Başkan Böcek, “ Yaşadığımız iklim değişikliğine bağlı doğal afetler, kuraklık gibi riskler de tarım ve gıda sektörünü derinden etkiliyor. Tüm bu sorunlar doğrudan halkın mutfağına yansıyor. Sağlıklı, güvenli ve ucuz gıdanın halka ulaştırılması en temel hedeflerimizden biridir. Bu da ancak doğru tarım politikalarıyla mümkündür. Üreticinin gider maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda istihdam sağlanması, üreticinin desteklenmesi yapılması gerekenlerin başındadır” diye konuştu. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiği günden bu yana “yerelden kalkınma” projelerini uygulamaya, tarım sektöründe çarkların dönmesi için tüm imkanlarını sunmaya gayret gösterdiklerine vurgu yaptı.

“Tarımı geleceğe taşımayı hedefliyoruz”
Çiftçiye yapılan destekle ilgili de konuşan Başkan Muhittin Böcek, “Çiftçiye sulamada enerji desteği, kapalı devre sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, ekipman ve alternatif ürün desteği gibi birçok projemizi hayata geçiriyoruz. İklim krizi, kuraklık tehdidi, enerji ihtiyacını da dikkate alarak çevre dostu uygulamalar ile tarımı geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Seradaki ürünün sulanması için 22 Milyon TL yatırım ile 14 bin 833 dekar alanda, vahşi sulama sisteminden açıkkapalı devre sulamaya geçirdik. Yaklaşık on bine yakın çiftçi ailesi bu destekten yararlandı. GES santrallerimizden elde ettiğimiz enerji ile 46 sulama kooperatifi enerji ihtiyacının yüzde 70’ini karşıladık. Böylece 25 bine yakın çiftçiye son 3 yılda 36 milyon TL enerji desteği verdik” dedi.

“Tarımın çiftçinin sorunlarını yakından biliyorum”
Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda iklim değişikliği sebebi ile sıkça yaşadığımız doğal felaketlerde de üreticilerimizin yanındayız. Son iki yıldır başlattığımız afet desteklerimizle bin 648 çiftçimize sera naylonu, çimento, demir, canlı hayvan ve yem desteğinde bulunduk. Çiftçi çocuğu olarak doğup büyüdüğüm güzel Antalya’mızda tarımın, çiftçinin sorunlarını biliyorum, yakından takip ediyorum. Bir Yörük olarak hayvan da güttüm, ekin de biçtim, camekân da kurdum. O nedenle örtü altı tarım üreticilerini de en iyi anlayabilenlerden biriyim. Tüm paydaşların bu çalıştayda sektörün sorunlarını ele alması ve çözümleri belirlemesi örtü altı tarımın geleceği için son derece önemlidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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