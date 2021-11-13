Antalya'da Strongman mücadelesi nefesleri kesti

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde düzenlenen dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Serisinin 2021, yarışının ilk gününde sporcular; 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı, 180 kiloluk Husafell Stone ve 160, 170, 180, 210 kiloluk Türk Taşı kategorilerinde mücadele etti.

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri, Kleopatra Plajı’nda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in açılış konuşmasıyla başladı. Güzel bir yarış geçmesini temenni eden Başkan Yücel, tüm sporculara başarılar diledi.

Alanya’nın ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ilk gününde sporcular; 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı, 180 kiloluk Husafell Stone ve 160, 170, 180, 210 kiloluk Türk Taşı kategorilerinde mücadele ettiler.

Mermer blok kaldırma yarışında birinci Almanya’dan katılan Dennis Kohlruss oldu. Husafell Stone 20 metre yarışında Letonya’ dan katılan Dainis Zageris birinci oldu. Türk Taşı kaldırma yarışında Hollanda’dan katılan Kelvin De Ruiter oldu.

Yarışlar yarın İskele Şelale Meydanı’nda saat 13.00'de başlayacak. 14 tonluk tır çekme, deathlift araç kaldırma ve kum torbaları yükleme kategorilerinde sporcular mücadele edecek. Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanı belirlenecek.

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