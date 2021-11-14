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Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay sonra 'maske' cezası

DHA

Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay sonra 'maske' cezası


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşayan yüzde 96 engelli Mustafa Keser (34), 6 ay önce sokağa çıkma kısıtlaması sırasında engelli motosikletiyle eczaneye gittiği sırada polis tarafından durduruldu. Aranması olduğu söylenen Keser'i polisler, iddiaya göre önce motosikletine kelepçeledi, ardından sırt kısmına baskı uyguladı. Keser'in şikayetçi olduğu polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Keser'e ise olaydan 6 ay sonra maske takmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası geldi.
Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Keser, 6 yıl önce çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında felç kaldı. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince yüzde 96 engelli raporu alan Keser, aylık aldığı 743 lirayla ve gelen yardımlarla geçinmeye başladı. İddiaya göre Keser, bu arada yaşadığı bir tartışma nedeniyle hakkında açılan davada 'tehdit ve hakaret' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu sağlık durumu nedeniyle Keser'in cezaevinde kalamayacağına dair rapor verdi. Raporu mahkemeye sunan Keser'in cezası ertelendi. Ancak erteleme kararı, sisteme işlenmedi.
Mustafa Keser, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği geçen mayıs ayında 3 tekerlekli engelli motosikletiyle raporlu ilaçlarını almak için eşiyle birlikte yola çıktı. Çift, Vatan Bulvarı üzerinde polis kontrolünde durduruldu. Kısıtlamadan muaf olan Keser'in kimliğini alan polis, aranması olduğu gerekçesiyle motosikletten inmesini söyledi.
MOTOSİKLETİN GİDONUNA KELEPÇELEDİLER
Engelli kimliğini gösteren Keser, ayakta duramadığını ve inemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler, Keser'i anahtarını aldıkları motosikletin gidonuna kelepçeledi. Cep telefonu ile adliyeye ulaşan Keser'in aranması, sistemden düşüldü. Buna rağmen bir süre daha kelepçeli bekleyen Keser'e, polisler maskesizlikten ceza yazacaklarını söyledi. Yüzünde maske olduğunu söyleyen Keser'in eşi bu sırada cep telefonu ile eşinin kelepçeli ve maskeli fotoğraflarını çekti.
POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Keser'e ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira trafik cezası kesildikten sonra kontrol noktasından gitmesine izin verildi. Keser ve eşi savcılığa giderek, polisler hakkında şikayetçi oldu. Savcılık iki polis hakkında soruşturma başlattı. Olaydan yaklaşık 6 ay sonra Keser'e, maske takmamaktan dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildiğine dair tebligat ulaştı. Keser, haksız şekilde kesildiğini iddia ettiği cezanın kaldırılmasını istedi.
'SAVUNMASIZ OLDUĞUMU SÖYLEDİM'
Raporlu ilaçlarını almak için eczaneye gitmeye çalıştığını söyleyen Mustafa Keser, "Raporlu ilaçlarımı almaya giderken polisin kontrol noktasında durduruldum. Sokağa çıkma yasağından muaftım. Polisler aranmam olduğunu ve araçtan inmemi söyledi. Engelli kimliğimi ibraz ettim ve inemediğimi söyledim. Motorumun anahtarını aldılar. Sırtıma doğru basıp engelli aracıma beni kelepçelediler. Savunmasız olduğumu söyledim. Aranmamın adliye tarafından düşümü yapılmamış. Telefonla arayıp aranmam kaldırıldı. Ancak kalktıktan sonra da kelepçe çıkarılmadı" dedi.
'ÇOK ZORUMA GİTTİ'
Maskesinin takılı olduğunun fotoğraflarda gözüktüğünü belirten Keser, "Bana maskesizlikten dolayı ceza yazacaklarını söylediler. Ben de maskemin takılı olduğunu söyledim. Olayın ardından savcılığa giderek polisler hakkında şikayette bulundum. Savcılık bu kişiler hakkında soruşturma başlattı. Ben zaten savunmasızım, nereye kaçabilirim ki. Kelepçelenmek çok zoruma gitti. Yanımda eşim de vardı. Eşimi bile benden uzaklaştırdılar. 3 gün önce de maskesizlikten dolayı 3 bin 150 liralık ceza geldi evime" diye konuştu.
'BU CEZAYI ÖDEYEMEM'
Geçimini zor sağladığını, gelen cezayı nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyleyen Keser, "Ben aylık 743 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Polisler bunu bana kasıtlı olarak yaptı. Neden yaptılar bilmiyorum. Ben bu cezayı ödeyemem, zaten yardımlarla geçiniyorum. Ağır engelliyim çalışamıyorum, evden çıkamıyorum. Bakımımı eşim yapıyor" dedi.
'EŞİME YAPILANLAR ÇOK AĞRIMA GİTTİ'
Eşine yaşatılanlar karşısında neredeyse ağlayacağını söyleyen Ayten Keser ise "Eşime yapılanlar çok ağrıma gitti. Biz polislere güvenerek yola çıkıyoruz. Aklıma geldikçe konuşamıyorum bile. Beni uzaklaştırdılar, eşime hiçbir şekilde yardımcı olamadım. Bir polis memurundan böyle şeyler beklemiyordum. Bizi dinlemeden ön yargılı olmalarını, bu şekilde davranmalarını kınıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-11-14 11:00:29

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