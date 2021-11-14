Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı

DHA

Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı


Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)KULÜPLERARASI Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı. Şampiyona, 28 Temmuz tarihinde Manavgat'ta yaşanan ve 10 gün süren büyük yangının ardından uzun süre lojistik merkezi olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen ilk büyük organizasyon oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Kulüplerarası Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda başladı. Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'dan 37 kulüp ve 157 sporcunun katıldığı şampiyona 2 gün sürecek.
YANGIN SONRASI İLK BÜYÜK ORGANİZASYON
28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ta 4 ayrı noktada başlayan ve 10 gün süren Türkiye'nin en büyük yangını olarak kabul edilen Manavgat yangını sırasında lojistik merkez olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu, yangın sonrası ilk büyük organizasyona ev sahibi yaptı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, "Biliyorsunuz 2 ay önce burada bir yangın olayı yaşanmıştı. Antalya'daydı bu organizasyon, Manavgat olabilir mi dendiğinde, 'Bu işi Manavgat'ta yapalım, oradaki halkın ve oradaki insanların da en azından motivasyonlarını yükseltecek şekilde bir çabamız bir girişimimiz olur' diyerek, Manavgat'ı tercih ettik" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ 2024 ve 2028 OLİMPİYATLARI"
2020 yılında Grup Ritmik Jimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan Çatalbaş, "Biz bütün branşlarda olimpiyatlara gitmeyi hedefleyen bir federasyonuz. Trambolin cimnastiğimiz, ritmik cimnastiğimiz bunlarla da olimpiyatlarda temsil anlamında katılmak istiyoruz. Burada temsilen katılmayı hedeflediğimiz 2024 ve 2028 olimpiyatları var" dedi.
DÜNYA CİMNASTİK FEDERASYONU'NDA BİR TÜRK SPOR ADAMI
Türkiye'nin cimnastikte elde edilen başarının yönetime de yansıdığını ifade eden Çatalbaş, "Dünya Cimnastik Federasyonu seçimlerini Antalya'da yaptık. 135 ülkenin katıldığı bir organizasyondu. Orada da Suat Çelen Başkanımızın yönetimde ilk 4'e girmesi bizim için çok büyük gurur. Artık dünyada da bizi federasyon nezdinde temsil eden uluslararası bir spor adamımız var" şeklinde konuştu.
"HEPİMİZ TÜRK SPORU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Türkiye'de ritmik cimnastiğin son yıllarda büyük ivme kazandığını belirten Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nataliya İmga ise grup milli takımının 2020'de Avrupa Şampiyonu olmasının ardından ilginin arttığını ifade ederek, "Biz bu durumdan çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz 2024 yılında yapılacak Paris Olimpiyatları için kota kazanmak. Bunun için hem antrenörler hem hakemler hepimiz işbirliği yaparak bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Federasyon olarak yerli yabancı antrenör ayrımı yapmadıklarını vurgulayan İmga, "Hepimiz Türk sporuna yararlı olmak için buradayız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müsabakalar öncesi ısınma çalışmalarından görüntüler
Antrenörlerin sporculara son dakika bilgileri vermeleri
Sporcuların ısınma alanından görüntü
Yarışma anından görüntü
RÖP Derviş Çatalbaş
Yarışmadan görüntü
RÖP Nataliya İMGA
Hakem heyetinden görüntüler
Sporcunun hakem heyeti izlerken görüntüsü
Müsabaka genel alanıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-11-14 11:28:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay sonra 'maske' cezası
YEREL HABERLER Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay ...
Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en kötü tablosu
YEREL HABERLER Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en ...
Tur tekneleri kış bakımı için karaya çıkarılıyor
YEREL HABERLER Tur tekneleri kış bakımı için karaya çıkarılıyor
FTA Antalyaspor: 1 - Y.Samsunspor: 1
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor: 1 - Y.Samsunspor: 1
Antalya'da Strongman mücadelesi nefesleri kesti
YEREL HABERLER Antalya'da Strongman mücadelesi nefesleri kesti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış ...
Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran insanların amel defteri kapanmayacak"
YEREL HABERLER Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran ...
Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci sırada”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci ...
Muhtarlar futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Muhtarlar futbol turnuvası başladı
Emniyet kemeri takmayan damada “Bir hareketine bakar hayat” cezası Kemer takmayan damada “Bir Hareketine Bakar Hayat” cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdılar
YEREL HABERLER Emniyet kemeri takmayan damada “Bir hareketine bakar ...
Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu yüzünden yapmış/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu ...
Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ayının ortasında Antalya’da deniz keyfi Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile koştu
YEREL HABERLER Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ...
İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına müdahale ettiler
YEREL HABERLER İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına ...
İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı 5 ay önce aldığı cep telefonuna tanıttığı yüz tanıma kilidinin, kendinden 3 yaş küçük kardeşinde açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı Telefonun kardeşi ve kendisi hariç kimsede açılmadığını söyleyen genç, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi Telefonun sahibi Kadir Bayer: “Aramızda kavga çıkarsa sorumlusu firmadır” “İkiz de değiliz, birbirimize de benzemiyoruz. Kardeşim telefonu alıp kurcalıyor”
YEREL HABERLER İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı 5 ay önce ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücü kask sayesinde kazayı ucuz atlattı Sürücünün savrulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücü kask sayesinde ...
Kepez'in Bilim Merkezi fuarda tanıtıldı
YEREL HABERLER Kepez'in Bilim Merkezi fuarda tanıtıldı
Kavşakta çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı
Hastanedeki tedavisinden sonra konakladığı otelde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastanedeki tedavisinden sonra konakladığı otelde ölü ...
Antalya’da okul çıkışı kavga eden liseli kızları vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi Liseli genç kızların kavgasını ayırmakta güçlük çektiler, bankta oturan adam kavganın ortasında duruşunu bile bozmadı
YEREL HABERLER Antalya’da okul çıkışı kavga eden liseli kızları ...
Kaldığı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldığı otel odasında ölü bulundu
Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu yüzünden yapmış
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu ...
Başkan Uysal’dan iklim değişikliği mesajı: “Hep beraber ne yapacaksak yapmanın zamanı”
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan iklim değişikliği mesajı: “Hep ...
10 yıl sonra şehitlik verilen Murat Oktay Can'ın davası sil baştan
YEREL HABERLER 10 yıl sonra şehitlik verilen Murat Oktay Can'ın ...
Jandarmadan emniyet kemeri farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan emniyet kemeri farkındalık eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.